Ngôi sao nhạc đồng quê Mindy McCready tự sát

Mindy McCready trong một buổi biểu diễn tại New York vào năm 2006. (Nguồn: AFP)

Hôm 17/2, nhà chức trách đã tìm thấy thi thể nghệ sỹ 37 tuổi – nổi tiếng với ca khúc “Guys Do It All The Time” – tại nhà riêng ở Heber Springs, Arkansas. Cảnh sát đã tới hiện trường sau khi nghe tin báo từ người dân về tiếng súng nổ.



Theo phát ngôn viên văn phòng cảnh sát Cleburne thì “McCready đã qua đời tại hiện trường do một phát súng tự bắn.”



Nữ ca sỹ có tên đầy đủ là Melinda Gayle McCready sống cùng hai con trai, trong đó bé sau mới chỉ 10 tháng tuổi. Cha của chúng là nhà sản xuất âm nhạc David Wilson đã qua đời tháng trước cũng do tự tử.



Cảnh sát cho biết sẽ sớm có bản khám nghiệm pháp y và “vấn đề sẽ được điều tra kỹ lưỡng.”./.