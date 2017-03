Nha Trang đón Hoa hậu Trái đất 2007

Với tên gọi Cuộc thi đặc biệt tại Việt Nam, cuộc thi là một phần nội dung của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một chương trình thi sắc đẹp tầm quốc tế (Hoa hậu Trái đất là cuộc thi lớn thứ ba sau Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ).

Sẽ diễn ra hoành tráng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM hôm qua (20-10), một đại diện ban tổ chức cho biết chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 30-10 và 1-11 tại Vinpearl Land (Nha Trang). Một quần thể du lịch đã từng có kinh nghiệm tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam 2006, Hoa hậu thế giới người Việt... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ban giám khảo của cuộc thi đặc biệt này gồm đại diện Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đại diện tỉnh Khánh Hòa, đại diện Báo Thanh Niên, ông Ramon Monzon (Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất) và Hoa hậu Trái đất 2006 Hil Yesenia người Chile (đã đến Việt Nam đầu tháng 10 vừa qua). Mặc dù thời gian chuẩn bị quá ngắn nhưng đại diện Vinpearl Land khẳng định sẽ bảo đảm cuộc thi diễn ra hoành tráng và dành những điều kiện tốt nhất cho các thí sinh, ban tổ chức cuộc thi và khán giả. Ngày mai (22-10), ban tổ chức sẽ họp báo công bố chi tiết về cuộc thi này.

Cùng ngày, ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý tổ chức biểu diễn ca nhạc và băng đĩa sân khấu, ca nhạc - Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), cho biết Hoa hậu Trái đất 2007 chỉ tổ chức ba phần thi phụ tại Việt Nam. Tuy nhiên sẽ là hoạt động liên quan nhiều đến môi trường, từ thiện, quảng bá du lịch. “Cuộc thi chí ít cũng quảng bá được cho Vinpearl và du lịch Việt Nam. Mục đích ý nghĩa của cuộc thi rất tốt. Về mặt nội dung và thủ tục không có vấn đề gì...” - ông Thắng nói.

Cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam

Trong 90 thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 tại Manila (Philippines) sẽ có 30 thí sinh đến Việt Nam tham gia Cuộc thi đặc biệt tại Việt Nam. Các thí sinh sẽ trải qua ba phần thi để tranh năm giải thưởng mang tên: Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Miss Beauty for a cause), Hoa hậu thời trang (Miss Fashion), Hoa hậu duyên dáng (Miss Charm), Người mặc áo dài đẹp nhất (Best in Ao dai), Người có hình thể đẹp (Miss Fitness). Bốn giải sẽ được trao ngay tại Việt Nam, riêng giải Sắc đẹp vì mục đích cao cả sẽ được công bố và trao tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 vào ngày 11-11 tại Manila.

Ngoài các hoạt động chính thức trong cuộc thi, các người đẹp, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất và quan khách quốc tế sẽ tham dự các hoạt động quảng bá khác liên quan đến bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, làm sạch bờ biển..., đồng thời tham gia hoạt động giao lưu, từ thiện với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện này có thể xem là một cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời nhằm chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường và trái đất đến công chúng Việt Nam. “Cuộc thi rất phù hợp với định hướng về văn hóa du lịch của Việt Nam hiện tại: Xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn” - một thành viên của ban tổ chức cho biết.