Sao Việt tung hỏa mù ngày Cá tháng Tư

Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi: Trên trang cá nhân, nam ca sĩ sinh năm 1986 đăng ảnh tình tứ với Đông Nhi kèm lời nhắn nhủ "Will you marry me?" (Em đồng ý lấy anh chứ?). Dòng trạng thái nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm bình luận. Tuy vậy, cả hai cho biếthọ chưa nghĩ đến chuyện đám cưới trong thời điểm này.