Thanh Lan vĩnh biệt NS Vũ Đức Nghiêm trong đêm nhạc

Đặc biệt nhất là khoảnh khắc cô tưởng niệm nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm vừa qua đời ngày 24-7 vừa qua bằng một đoạn trong ca khúc Gọi người yêu dấu.

Thông tin nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, tác giả của các ca khúc: Gọi người yêu dấu qua đời được khán giả trong nước biết đến bởi phần tưởng niệm của ca sĩ Thanh Lan.

Đây là khoảnh khắc lắng đọng nhất trong đêm diễn của Thanh Lan. “Tôi vẫn nhớ mãi lần tôi lên Đà Lạt, đến thăm nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, khi đó tôi là cô bé chưa nổi tiếng gì cả, nhạc sĩ đã đưa cho tôi bản Gọi người yêu dấu. Đó là năm 1969, gần 50 năm rồi đó quý vị… Tôi về Sài Gòn thu âm ca khúc này và không ngờ được khán giả yêu mến. Xin quý vị cùng Thanh Lan dành vài giây để tưởng nhớ nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm”, ca sĩ Thanh Lan xúc động nói. về

Và ca sĩ Thanh Lan đã đưa khán giả hoà vào giây phút tưởng niệm bằng một đoạn trong ca khúc Gọi người yêu dấu của vị nhạc sĩ vừa ra đi vì ung thư máu.



Ca sĩ Thanh Lan trong khoảnh khắc nhắc đến nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm

Trước khi đến với phút giây lắng đọng đó, đêm nhạc Bang bang - Khi xưa ta bé của ca sĩ Thanh Lan cùng hai khách mời là ca sĩ Tuấn Ngọc và Elvis Phương diễn ra vào tối 29-7 tại Khách sạn Equatorial (TP.HCM) kéo dài ba tiếng nhưng khán giả lẫn ca sĩ vẫn muốn được nghe được hát mãi.



Thanh Lan lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Sài Gòn sau 25 năm

Có lẽ vì lần đầu trở lại nên ca sĩ Thanh Lan đã dốc hết tâm sức mình cho đêm nhạc. Người xem không hề thấy một Thanh Lan gần 70 tuổi mà vẫn là Thanh Lan dí dỏm trong dẫn chuyện với giọng hát vẫn như thuở nào.

Đêm nhạc mở đầu bằng ca khúc chủ đề Bang bang, dù âm thanh ban đầu trục trặc nhưng vì Thanh Lan nên khán giả không ngại ngần cổ vũ. Ngay sau khi trình bày Bang bang, Thanh Lan đã xin hôn gió mỗi khán giả một cái bởi cô hiểu khán phòng đông kín chủ yếu vì cô trở về.



Ca sĩ vẫn máu lửa với Bang bang như thuở nào

Sau phần mở màn sôi động cô đã chọn những ca khúc về cha mẹ để tiếp tục đêm nhạc: Mẹ hiền yêu dấu (Maman Oh Maman), Maman, Dòng sông tuổi nhỏ - La Maritza (nhạc Pháp, lời Việt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng). Trong các ca khúc trên, riêng ca khúc Mẹ hiền yêu dấu chính là bản nhạc do Thanh Lan viết lời Việt, khán giả đầu tiên và cũng là người đầu tiên cầm trên tay bản nhạc này chính là mẹ của mình.

Tiếp đó, Thanh Lan tiếp tục với hai bản tình ca Pháp: Búp bê không tình yêu – Poupée de cire, Poupée de son (lời Việt nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng) và ca khúc La vie en rose với phần lời Việt do chính Thanh Lan viết. “Có những bài hồi xưa Thanh Lan viết lời Việt nhiều lắm nhưng mình cứ viết vì thích chứ chẳng để tên làm gì, bây giờ khán giả không biết, nhưng với La vie en rose tối nay, chắc khán giả sẽ không quên Thanh Lan đâu nhỉ?”, ca sĩ Thanh Lan chia sẻ.



Ca sĩ Tuấn Ngọc giúp Thanh Lan bớt run trước khán giả

Trước khi đến với khách mời đầu tiên của đêm nhạc là ca sĩ Tuấn Ngọc, ca sĩ Thanh Lan tiếp tục gửi đến khán giả ca khúc Lại gần hôn em. Dù đây không phải là bản nhạc xưa nhưng là một bản nhạc cô thích. Ngay sau đó, ca sĩ Thanh Lan giới thiệu ca sĩ Tuấn Ngọc là thần tượng của cô và Thanh Lan cùng thần thượng của mình tình tứ song ca bản Oh, my love, my darling.

Phần biểu diễn của ca sĩ Tuấn Ngọc là những bản nhạc sở trường của anh: Riêng một góc trời, Ru đời đi nhé; và đặc biệt “hôm nay sân khấu này toàn người hát nhạc Pháp nhà nghề nên tôi phải hát tiếng Anh, mình phải biết mình đang ở đâu”, ca sĩ Tuấn Ngọc dí dỏm giới thiệu cho phần biểu diễn ca khúc If you go away (Jacques Brel).



Ca sĩ Thanh Lan và Tuấn Ngọc trong Con đường tình ta đi

Ca sĩ Thanh Lan trở lại sân khấu trong chiếc áo dài để song ca cùng Tuấn Ngọc Con đường tình ta đi. Dẫu phần song ca này không thật trọn vẹn vì ngẫu hứng mà ca sĩ Tuấn Ngọc không nhớ lời, nhưng cả hai vẫn đưa đến cảm xúc cho khán giả bởi sự tung hứng trong biểu diễn.



Phút lắng đọng với Giọt nước mắt ngà của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên

Ca sĩ Thanh Lan chia sẻ trong trang phục áo dài: “Nhiều lần đi diễn khắp thế giới khán giả bảo thấy Thanh Lan nhớ Sài Gòn, bây giờ Thanh Lan đã ở đây rồi nè… Hồi 15-16 tuổi đi hát trong các đoàn học sinh, tôi không nghĩ có ngày nghề này nuôi sống mình và cả gia đình mình. Bây giờ Thanh Lan xin gửi đưa quý vị về một Thanh Lan thuở ngày đầu hát nhạc tiền chiến, với ca khúc Nỗi lòng, một thời mà chỉ có những nỗi buồn nhè nhẹ chứ chưa đau khổ vì tình”.

Sau nhạc phẩm Nỗi lòng của tác giả Nguyễn Văn Khánh, ca sĩ Thanh Lan tiếp tục nhắc đến nhạc Trần Thiện Thanh bằng ca khúc Một đời yêu anh. Từ ca khúc này, Thanh Lan không giấu được cảm xúc khi nhắc đến khung trời âm nhạc Sài Gòn trước 1975. Đây cũng là giây phút Thanh Lan cùng khán giả tưởng niệm nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm với kỷ niệm của riêng cô cùng ca khúc Gọi người yêu dấu.

Cô cũng nhắc đến nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên bằng bản nhạc Giọt nước mắt ngà cô hát trong sự xúc động và kết thúc bằng nước mắt, dẫu như lời Thanh Lan “đây là một bài hát nhẹ nhàng, dịu dàng danh cho ta đôi lúc nào đó khi cuộc sống quá bộn bề…”.



Ca sĩ Elvis Phương và Thanh Lan là cặp đôi của băng nhạc Shortguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh trước năm 1975

Khách mời thứ hai của chương trình chính là ca sĩ Elvis Phương, một người đã đồng hành cùng Thanh Thanh Lan từ những băng nhạc Shortguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh. “Thời đó nhạc của Shortguns được gọi là nhạc trẻ nhưng giờ lại là nhạc trữ tình, nhạc Pháp… nhưng Thanh Lan nghĩ đó vẫn là những bản nhạc dành cho những tâm hồn trẻ trung, yêu người yêu đời”, ca sĩ Thanh Lan chia sẻ.

Còn ca sĩ Elvis Phương thì mãi nói cám ơn Thanh (tên thân mật của ca sĩ Thanh Lan) đã trở về, bởi “tôi về đây 20 năm và đi hát nhạc Pháp suốt, mỗi lần đi hát ai cũng hỏi chừng nào Thanh Lan, giờ Thanh Lan của quý vị về rồi đây”.

Ca sĩ Elvis Phương trình bày ca khúc The House of the Rising Sun bằng lời Pháp Les portes du Penitencier. “Ca khúc này như nén hương gửi đến anh Trường Kỳ đã khuất, một nhạc sĩ viết lời Việt rất nhiều bản tiếng Pháp của băng nhạc Shortguns thuở đó”, ca sĩ Elvis Phương chia sẻ.

Đêm nhạc tiếp tục miên man với những bản tình ca Pháp do Elvis Phương thể hiện: Et Pourtant - Anh vẫn biết (lời việt Phạm Duy), Sans Elle - Xa em rồi (lời Việt Trung Hành). Và một bản nhạc Elvis Phương dành tặng riêng Thanh Lan - Mười năm tình cũ.

Đôi song ca của Shortguns thuở nào trở lại trên sân khấu bằng ca khúc Capri c'est fini - Lời chia xa (lời Việt Khắc Dũng) và Mal.



Ca sĩ Elvis Phương luôn gọi ca sĩ Thanh Lan là "Thanh"

Ca sĩ Thanh Lan tiếp tục đêm nhạc đầu tiên của mình tại Việt Nam bằng một loạt ca khúc: Anh thì không – Toi Jamais (lời Việt Vũ Xuân Hùng), Căn nhà xinh (nhạc Nhật lời Việt Phạm Duy), Besame Mucho.



Hơn ba tiếng biểu diễn nhưng khán giả lẫn ca sĩ đều lưu luyến không muốn rời

Ca khúc Besame Mucho sẽ là phần kết thúc đêm nhạc, nhưng bởi “nhiều năm chưa về nên năm nay về Thanh Lan có dịp đi từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn… để thăm gia đình, nhưng ngay tại đây cô dành lời cám ơn khán giả, một gia đình lớn nhất của cô. Thanh Lan sẽ tặng quý vị nhạc phẩm cuối cùng của đêm nhạc – Em đẹp nhất đêm nay”, ca sĩ Thanh Lan giới thiệu.

Nhưng sau Em đẹp nhất đêm nay, khán giả lẫn Thanh Lan vẫn còn lưu luyến, không phụ lòng khán giả, ca sĩ Thanh Lan đã đọc hai bài thơ một tiếng Việt, một tiếng Pháp của chính cô làm như món quà tạm biệt khán giả Sài Gòn sau gần 25 năm xa cách.