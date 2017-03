Cha mẹ già xin con vào ở viện dưỡng lão

Cuộc hội ngộ bất ngờ

Cuộc hội ngộ giữa NSND Trần Phương và Tuệ Minh. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp) Không chỉ là nơi an dưỡng tuổi già, viện dưỡng lão còn là nơi chứng kiến những cuộc hội ngộ bất ngờ. NSND Trần Phương là một trong những nhân chứng của một cuộc gặp như thế. Tại trung tâm, ông đã gặp được người phụ nữ có tên là Tuệ Minh. “Chúng tôi đã mất liên lạc với nhau từ lâu lắm rồi, tưởng không còn được gặp nhau nữa, ai ngờ… Giờ bà ấy bị đột quỵ không nói được nhưng vẫn hiểu những gì tôi nói. Tôi nghĩ chẳng còn sống được bao lâu nữa, gặp nhau như thế này thật là may mắn. Một thời tuổi trẻ đã đi qua, nhớ lắm chứ… Tôi sẽ sống bằng những ký ức trong đầu và kỷ niệm trong tim”. _______________________________________

Triển lãm Chuyện tuổi già do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Bằng phương pháp tiếp cận nhân học và photovoice (trao máy ảnh cho nhân vật), những câu chuyện đời thực về cuộc sống của người cao tuổi được thể hiện qua ba chủ đề: Ước mơ, Tâm sự tuổi già, Nơi cuộc sống mới bắt đầu. Hãy rút ngắn khoảng cách thế hệ và hãy yêu thương, trân trọng người già - đó là thông điệp mà triển lãm muốn hướng đến. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc trung tâm, nói: “Tôi rất ấn tượng với bức ảnh một cụ chụp hai con thiên nga với câu chuyện con thiên nga nó còn có cặp có đôi, đằng này mình chỉ có một mình. Triển lãm có nhiều bức ảnh, nhiều chủ đề và câu chuyện nhưng tôi thấy ở đó nhiều ước mơ, ước mơ của những người già qua cuộc triển lãm”.