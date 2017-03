Vợ chồng cho nhau một cơ hội

Quận 4: Án ly hôn chiếm 30% các án tòa thụ lý Theo một thẩm phán của TAND quận 4, hiện nay án ly hôn ngày càng tăng, tập trung rất nhiều ở các cặp vợ chồng trẻ. Riêng ở quận 4, án ly hôn chiếm 30% các án mà tòa này thụ lý. Có những đôi vợ chồng ra tòa ly hôn với lý do rất lặt vặt, tòa bác đơn thì người chồng hoặc người vợ lại kháng cáo. Cũng có những cặp mới cưới nhau được thời gian ngắn đã ly hôn. Ra tòa hỏi thì bảo tìm hiểu không kỹ, yêu nhanh, cưới vội nên chưa chuẩn bị tốt tâm lý có gia đình. Những vụ án như thế tòa thường tìm cách hòa giải để hai bên nghĩ lại, cho nhau một cơ hội. Tuy nhiên, cũng có những vụ tòa phải “động viên” đương sự nên ly hôn như tình trạng bạo hành, nạn nhân là phụ nữ. Họ không chỉ bị bạo hành về mặt thể chất, nhiều người còn bị bạo hành về tinh thần như chồng ngang nhiên cặp bồ, rẻ rúng, khinh thường, lạnh nhạt… Chính vì vậy mà hiện nay phụ nữ có xu hướng chủ động xin ly hôn nhiều hơn nam giới. _______________________________________ 70% các vụ án ly hôn có nguyên nhân do mâu thuẫn vụn vặt, bất đồng về lối sống. Đó là con số từ báo cáo tổng kết của TAND TP.HCM năm 2014. Năm 2014, toàn ngành đã thụ lý 22.989 vụ án ly hôn, giải quyết đạt 93,36%, tăng hơn 7% so với các năm trước.