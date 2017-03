TP.HCM tổ chức hơn 100 chợ hoa tết Bính Thân

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa tết Bính Thân năm 2016. Theo đó, Hội hoa xuân sẽ được tổ chức trong 12 ngày, bắt đầu từ ngày 3-2-2016 (tức ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 14-2-2016 (mồng 7 tháng Giêng) tại công trường Quốc tế và Công viên Văn hóa Tao Đàn.



Hội hoa xuân tết Nguyên đán năm ngoái, năm 2015. Trong ảnh là khu vực tiểu cảnh về biển đảo Hội hoa xuân.

3.000 hiện vật hội tụ trong Hội Hoa Xuân

Hội Hoa xuân Bính Thân năm 2016 được tổ chức theo chủ đề “TP.HCM - Hòa bình, Thịnh vượng, Phát triển” với quy mô trưng bày khoảng 3.000 hiện vật.

Bốn cổng chào đều được trang trí, thiết kế đặc sắc, chẳng hạn ở trục chính vào Đền tưởng niệm các vua Hùng trang trí đồi hoa với nhiều chủng loại hoa rực rỡ bên trái trục hồ dài, bên phải trục hồ là hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), còn ở cổng đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ là một gia đình khỉ đang vui đùa, biểu trưng cho sự sum họp, hạnh phúc ngày tết.

Hội hoa xuân được chia làm ba khu vực chính gồm: khu trưng bày, triển lãm ngành hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của các tỉnh, thành, địa phương, các hội, các câu lạc bộ,… trong nước; khu trưng bày, triển lãm ngành hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật,… của nước ngoài; khu phục vụ lễ hội gồm: sân khấu nghệ thuật, sân khấu ca nhạc, đờn ca tài tử, trò chơi thiếu nhi, tuyên truyền quảng bá những thành tựu của thành phố, triển lãm thư pháp chữ Việt, biểu diễn lân sư rồng, xiếc, ảo thuật, trà đạo… Hội hoa xuân cũng bố trí 30 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của ngành và quà lưu niệm cho du khách.

Hội hoa xuân bán vé vào cổng với giá vé là 20.000 đồng/vé/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé vào cổng.

Phục vụ mạng không dây miễn phí

Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục tổ chức chợ hoa tết cấp thành phố tại Công viên 23-9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám. Nhằm phục vụ nhu cầu mua bán các mặt hàng hoa kiểng vào dịp tết 2016 và giảm lượng người, xe tập trung vào khu vực trung tâm, thành phố cũng cho phép UBND quận - huyện tổ chức chợ hoa tết tại 128 điểm thuộc địa bàn 21 quận, huyện. Thời gian tổ chức chợ hoa tết diễn ra đồng loạt từ ngày 1-2-2016 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) đến trưa ngày 7-2-2016 (nhằm ngày 29 tháng Chạp). Riêng chợ hoa tết tại quận 7, quận 8 và chợ đầu mối nông sản Bình Điền được tổ chức từ ngày 24-1-2016 (nhằm ngày 15 tháng Chạp).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, UBND TP cũng chỉ đạo Sở TT&TT tổ chức kết nối mạng không dây (WiFi) miễn phí phục vụ Hội hoa xuân và chợ hoa tết thành phố năm 2016 tại một số điểm như: Công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám, Gia Định, Phú Mỹ Hưng, chợ đầu mối nông sản Bình Điền, bến Bình Đông (quận 8), Công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Công viên Phú Lâm (quận 6), Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình)…

Công bố rộng rãi đường dây nóng

Để đảm bảo người dân du xuân an toàn, UBND TP yêu cầu UBND quận, huyện phải thiết lập đường dây nóng và công bố rộng rãi dưới nhiều hình thức để người dân, ban tổ chức thuận tiện liên hệ hoặc phản ánh khi cần thiết.

UBND TP cũng quán triệt UBND quận 1 chỉ đạo bố trí sắp xếp mặt bằng các bãi giữ xe, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn xung quanh khu vực tổ chức Hội hoa xuân. Ngoài ra, vị trí tổ chức chợ hoa tết không để nằm gần các khu vực dễ xảy ra ùn tắc giao thông, gần khu vực hành chính, sự nghiệp như bệnh viện, công sở…, tránh tình trạng người mua người bán tràn xuống lòng đường. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt phương án phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, UBND TP cũng quy định chợ hoa tết phải có treo băng rôn với nội dung: “Chợ hoa tết trên địa bàn tổ chức” để phân biệt với các chợ hoa tự phát khác khác (không nằm trong danh sách được UBND TP phê duyệt). Đảm bảo tuyệt đối không để tình trạng sang nhượng lô để hưởng chênh lệch giá làm thất thu cho Nhà nước cũng như thiệt hại cho người dân.

Phải tăng cường hệ thống chiếu sáng khu vực, có phương án thu gom rác thải, không để tình trạng mất vệ sinh, ứ đọng rác. Đặc biệt, không xả rác xuống sông, rạch gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường bố trí các nhà vệ sinh công cộng và đủ nước sinh hoạt phục vụ cho lượng người bán cũng như du khách tham quan, mua sắm để đảm bảo mỹ quan, văn minh đô thị.

Chỉ được trưng bày, mua bán các ngành hàng về hoa kiểng, tuyệt đối không có các ngành hàng và các hoạt động khác như quần áo, đồ gia dụng, trái cây, trò chơi,… khi chưa có chủ trương của UBND TP.