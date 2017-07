Tủ sách Tuổi Hoa danh tiếng vừa trở lại đã gặp phản ứng

Trên mạng xã hội hai ngày qua đã lan truyền nhanh chóng bài viết của nick Huy Le khiến độc giả lẫn giới văn chương trong và ngoài nước xôn xao. Huy Le đã đưa ra ảnh chụp bốn trang đầu quyển truyện Chiếc lá thuộc bài của nhà văn Nguyễn Thái Hải do Nhà xuất bản Phương Đông và Sách Phương Nam (Công ty Sách Phương Nam) mới tái bản cho thấy mình đã sửa chi chít chính tả, câu chữ, từ ngữ và cả nhân vật của câu chuyện so với bản gốc NXB Tuổi Hoa in năm 1971.



Chỉ hai trang sách thôi mà giữa cũ và mới khác biệt chỉ ra chi chít.

Nick Huy Le bức xúc viết: “Chiều nay, mình đã vứt cuốn "Chiếc Lá Thuộc Bài" do NXB Phương Đông và Phương Nam Book liên kết tái bản. Mình vứt vào sọt rác khi chỉ đọc qua chỉ bốn (4) trang đầu của cuốn này.

Giật cả mình, mình đối chiếu với bản "Chiếc Lá Thuộc Bài" của Cơ sở Tuổi Hoa xuất bản vào tháng 1 năm 1971. Các bạn hãy thử nhìn các ảnh mình chụp ở cuốn tái bản 2017 với chi chít những chỗ mà mình sửa theo bản trước '75. Và đặc biệt, cái ảnh mình có đóng khung đỏ, các bạn đọc kỹ để thấy nó khác biệt như nào! (Màu giấy trắng mới là truyện vừa tái bản).



Đoạn thay đổi nhân vật giữa truyện nguyên tác và truyện tái bản được nick Huy Le phát hiện.

... Làm sách vậy, thà đừng làm! Đừng để Tuổi Hoa trở lại với đời nay trong xa lạ như vậy! Câu chuyện bây giờ đã là sự gian dối, bịa đặt theo ý của một ai đó! Tuổi Thơ tôi, Tuổi Thơ của các anh chị em, bạn bè tôi thuở trước đến với Tuổi Hoa là sự trong sáng! Tuổi Hoa đến với Tuổi Nhỏ thuở ấy luôn mượt mà, mát lành. Tuổi Hoa xưa dạy tụi tôi biết sống tử tế, đàng hoàng, người cho người, để không thành ngợm! Tuổi Hoa đáu dạy tụi tôi giả dối, lừa lọc để kiếm cơm đâu! Đâu ai bẻ ngòi bút quàng xiêng, tầm bậy vậy đâu! Nếu bây giờ có sợ, có ngại thì xin, hãy đừng ra sách trong dối gian, lừa lọc! "



Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến bàn luận, đồng tình với tác giả và thất vọng cũng như phản đối việc sửa đổi nguyên tác những cuốn truyện Tuổi Hoa khi tái bản. Nhiều người gọi loại đó là sách hàng giả, hàng fake , sự can thiệp tác phẩm thô bạo... Rất nhiều độc giả cũ của các truyện Tuổi Hoa bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận với việc sửa đổi này, coi nó là sự lừa dối, xúc phạm cảm xúc, tình cảm đẹp một thời của họ dành cho truyện Tuổi Hoa.

Độc giả Tuyết Lê bình luận: “Cũng vì những hoài niệm đẹp đẽ về món ăn tinh thần thời thơ dại mà mình vui mừng đón nhận " Tuổi hoa "trở lại , nhưng cảm thấy hụt hẫng lẫn sự bực tức vì bản quyền bị thay đổi trắng trợn . Cám ơn Huy Lê đã dẫn chứng cho lớp trẻ ngày ấy hôm nay được tường tận hơn!".

Từ phát hiện này, câu chuyện đã đi xa hơn khi vấn đề bản quyền khi xuất bản và việc xin phép chỉnh sửa có hay không đã được đặt ra. Nhiều nhà văn trong và ngoài nước đã lan truyền câu chuyện cho đến khi chính những người trong cuộc lên tiếng.

Nhà văn Nguyễn Thái Hải – tác giả Chiếc lá thuộc bài viết trên face book của mình: “Sau những gì đã và đang xảy ra quanh một cuốn sách in lại, tôi cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm. Bỗng dưng tôi bị nhiều phía, nhiều người "quăng" lên "sân khấu" khi mình chỉ được biết việc in sách lúc nó đã phát hành!”.



Truyện Tuổi Hoa nguyên tác của nhà văn Tôn Nữ Thu Dung - hiện đang sống ở Mỹ.

Nhà văn Tôn Nữ Thu Dung – tác giả truyện Ngày tháng nào cũng xuất hiện trong tám tác phẩm Tuổi Hoa vừa được NXB Phương Đông và Phương Nam tái bản trong dịp này nói rằng mình không biết gì về việc tái bản, không ai xin phép. Bà hiện sống tại Mỹ và viết trên trang nhà của mình: “Điều cần nói ở đây là những tác phẩm của Tủ Sách Tuổi Hoa Xanh Đỏ Tím (Vàng) trước năm 1975 đều đã bán đứt bản quyền cho nhà văn Nguyễn Trường Sơn, các tác giả không được phép tự tiện bán cho bất cứ nhà xuất bản nào khác để lấy thêm tiền. Vì như vậy là sai luật và trái với đạo đức nghề nghiệp.

Mặc dù nhà văn Nguyễn Trường Sơn đã mất nhưng quyền thừa kế là của vợ con nhà văn đang sống tại Pháp và CALI ( Nguyễn Sơn Vũ). Hoặc người được ủy quyền là giáo sư Quyên Di. Ai khiếu nại gì xin lên tiếng”.

Nhà văn Tôn Nữ Thu Dung cũng khẳng định khi trao đổi cùng bạn bè là tác giả sách Tuổi Hoa khác rằng: “Đã " nhất trí" với anh Quyên Di là ko cho phép sửa một chữ nào nếu họ muốn in lại. Em cũng không nhất thiết cần in, chỉ là muốn cho các bạn nhỏ ở VN biết trước năm 75 chúng ta đã sống ở một môi trường như thế nào thôi”.

Theo thông tin trên mạng, việc bản quyền vẫn chưa thỏa thuận xong. Trong bảy tác giả của tám quyển truyện Tuổi Hoa lần này chỉ có bốn người còn sống. Nhà văn Thùy An và Tôn Nữ Thu Dung đang ở Mỹ, nhà văn Hoàng Đăng Cấp đau nặng, không thể đi lại nhiều năm và nhà văn Nguyễn Thái Hải đang sống tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Có rất nhiều câu hỏi về việc tái bản bản Tủ sách Tuổi Hoa lần này cần giải đáp cho độc giả nhiều thế hệ yêu mến và ngưỡng mộ tử sách. Như nguyên tác các tác phẩm Tuổi Hoa sẽ được giữ lại hay sửa đổi thế nào ở trong lần tái bản này, tại sao phải sửa? Bản quyền tủ sách đã được giải quyết xong chưa, có hay không việc tám quyển sách vừa tái bản đã vi phạm bản quyền, ra mắt, bán trên thị trường trước khi mua bản quyền xong như thông tin đang lan truyền trên mạng. Báo Pháp Luật TP.HCM đã đặt các vấn đề này với Công ty Sách Phương Nam và đang chờ câu trả lời. Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã tìm cách liên hệ với các nhà văn có tác quyền trong vụ việc trong và ngoài nước và đang chờ hồi âm từ họ để giải đáp đến độc giả sớm nhất.