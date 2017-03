Vũ Thành An trở lại với âm nhạc trong nước

Sự trở lại của nhạc Vũ Thành An lẫn cá nhân ông được truyền thông, công chúng rất đón chờ nhưng dường như với cuộc sống khép kín, chuyên tâm cho thiện nguyện và tu hành hơn 10 năm qua, nhạc sĩ Vũ Thành An không chọn sự rộn ràng. Mọi liên hệ với ông đều qua người em trai và ông từ chối những cuộc gặp gỡ với báo giới. Nhưng chẳng ai nỡ trách ông bởi Vũ Thành An là vậy, cuộc đời ông lẫn âm nhạc của ông đều là sự bình lặng dù ẩn chứa đằng sau đó nhiều niềm vui lẫn đổ vỡ…

Những cuộc tình đổ vỡ không tên

Năm 16 tuổi, Vũ Thành An đã có sáng tác đầu đời khi theo học nhạc cùng nhạc sĩ tiền chiến Chung Quân (tác giả ca khúc Làng tôi); rồi từ 16 tuổi đến 20 tuổi, ông viết tiếp ba Bài không tên (số 2, 6 và 8) nhưng các tác phẩm đó vẫn chưa làm Vũ Thành An được biết đến.

Cho đến năm 20 tuổi, khi ông được nhận vào làm phóng viên Đài Phát thanh Sài Gòn và gặp nhà thơ Nguyễn Đình Toàn ở đây, ông mới thật sự được biết đến với ca khúc Tình khúc thứ nhất (thơ Nguyễn Đình Toàn). Theo lời kể của em trai nhạc sĩ Vũ Thành An - ông Vũ Đức Hoan thì: “Anh tôi viết ca khúc này với lời ca khác nhưng nhà thơ Nguyễn Đình Toàn lúc đó rất nổi tiếng đã viết lại lời ca khúc này cho chương trình Nhạc chủ đề cùng Nguyễn Đình Toàn”. Đó là một mối lương duyên lâu bền để sau này Vũ Thành An còn có nhiều sáng tác với lời thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn mà nổi bật trong đó là ca khúc Em đến thăm anh đêm ba mươi.

Vũ Thành An nói sau chuỗi Bài không tên của ông: “Tình yêu là có thật, nếu chúng ta có thể trải đều cho mọi người, nhất là những người đau khổ thì tuyệt vời biết bao”. Ảnh: TL

Sau Tình khúc thứ nhất, Vũ Thành An viết ca khúc Bài không tên cuối cùng, một kết quả từ mối tình đầu không trọn vẹn đã giúp khán giả ngày đó càng yêu thêm nhạc Vũ Thành An. Đó là những khúc nhạc tình dành tặng những mối tình đẹp và tan nát; nói như Vũ Thành An thì “sáng tác của Vũ Thành An chỉ là kỷ niệm buồn của những mối dây liên hệ tình cảm không trọn vẹn”.

Ông không nói ngoa đâu, bởi sau Bài không tên cuối cùng thì những bài không tên khác cũng là kết quả của một cuộc tình buồn để sau đó ông quyết định lập gia đình. Dù khép lại những bài không tên như khép lại những cuộc tình không trọn nhưng ông không bao giờ mong khán giả khi nghe ca khúc của ông lại có một cuộc tình như câu hát ông viết “Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh, xót đau người tình si...”. Ông luôn mong “khi nghe những dòng âm thanh này quý vị sẽ giữ lòng chung thủy với bạn của mình. Nếu thực sự yêu nhau quý vị hãy vượt qua mọi trở ngại để đến và ở lại bên nhau đến giây phút cuối cùng”.

Ngọn lửa tin yêu đời

Không chỉ ông mà những người nghe nhạc tình của ông đều thấy một Vũ Thành An luôn tin yêu cuộc đời, như nhà thơ Du Tử Lê từng viết về Vũ Thành An: “Bên cạnh những ngợi ca tan nát, trên những chia tay mất dấu, ngọn lửa tin yêu của đời nhạc Vũ Thành An lúc nào cũng bập bùng, lúc nào cũng lấp lánh”. “Ngọn lửa tin yêu đời” của Vũ Thành An không chỉ trong âm nhạc mà trong cả cuộc sống sau này của ông. Nếu ngày xưa những sáng tác của Vũ Thành An chủ yếu là những bản nhạc tình yêu đôi lứa thì sau những thăng trầm trong cuộc sống, bây giờ nhạc lẫn cuộc sống của Vũ Thành An là tình yêu giữa người với người, với lòng bác ái rộng mở. Những sáng tác của ông ngoài mảng tình ca với chuỗi 50 Bài không tên và khoảng trên dưới 10 ca khúc có tên, còn lại là loạt Nhân Bản ca, Thánh ca và Thánh vịnh.

Và có lẽ tiếp tục ngọn lửa tin yêu đó, ở cái tuổi ngoài 50, Vũ Thành An chọn theo học thần học để sáu năm sau ông được phong chức phó tế tại Tổng Giáo phận Porland (Mỹ) rồi từ đó chuyên tâm cho đời sống tu hành với những hoạt động thiện nguyện. Với nhiều người, việc một người nghệ sĩ, nhạc sĩ bỏ đời sống bình thường theo đời sống đạo là một điều lạ lắm. Ngay như với nhà thơ Du Tử Lê, khi biết nhạc sĩ Vũ Thành An chọn đời sống tu hành đã từng viết: “Sự chính thức trở thành người rao giảng Ðức Tin Thiên Chúa nơi kẻ tân-tòng mang tên Vũ Thành An (một Vũ Thành An nghệ sĩ, nổi tiếng) ở tuổi ngoài 50, với tôi là một cuộc phấn đấu lớn lao hơn bất cứ một cuộc phấn đấu cam go nào khác mà một con người tầm thường có thể vượt qua”.

Nhưng với Vũ Thành An, đó chỉ là sự giã biệt một đoạn đời để chuẩn bị cho một đoạn đời khác, đời sống khác. Và bây giờ không chỉ với âm nhạc mà tất cả thu nhập từ cuộc sống hằng ngày, nhạc sĩ Vũ Thành An đều góp cho quỹ từ thiện của mình. Như nhạc sĩ chia sẻ khi âm nhạc của ông trở lại với khán giả trong nước rằng “về bản quyền tác giả, Vũ Thành An sẽ đóng góp cho Teresa Charities - Hội từ thiện quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam do Vũ Thành An khởi xướng. Với ước mong rằng mỗi khi nghe nhạc Vũ Thành An quý vị hãy thương yêu và giúp cụ thể miếng cơm manh áo cho người nghèo”.

QUỲNH TRANG