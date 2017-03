9 loài hoa mắc nhất thế giới

1 / 9



9. Linh Lan

Hoa Lan Chuông (Hoa Linh Lan) biểu tượng của sự phục sinh của Chúa. Lily of the valley còn có tên là Our Lady”s Tears, vì theo truyền thuyết, chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá. Lily of the valley thường được các linh mục trồng để trang trí bệ thờ và còn được gọi là Ladder Of Heaven (Thang dẫn lên Thiên Đàng) bởi những bông hoa nhỏ bé hình chuông xinh xắn này mọc lên đều đặn từ cuống, giống như những bậc thang.