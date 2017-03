Chùm ảnh: Người bị tạm giam, tạm giữ đi bầu cử

Ngày 22-5, ngay từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị cho hoạt động bầu cử tại Trại tạm giam số 1, Tổ bầu cử số 7 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hoàn tất. Đây là lần đầu tiên những người bị tạm giữ, tạm giam sẽ được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015.



Ghi nhận tại Trại tạm giam số 1, trong nhiều ngày qua lãnh đạo Trại đã tăng cường chỉ đạo công tác trang trí pano, áp phích tuyên truyền tại khu vực bên ngoài trại tạm giam. Những người bị tạm giam, tạm giữ trong trại tạm giam rất háo hức chờ đến giờ bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những người mình tín nhiệm.





Đúng 7 giờ sáng, lãnh đạo Trại tạm giam số 1 đã khai mạc buổi bỏ phiếu, đồng thời nhấn mạnh tính nhân văn, tôn trọng quyền con người của Luật Bầu cử mới. Tổ bầu cử cũng đã thông qua quy chế bầu cử, kiểm tra thùng phiếu. Sau phần khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP là cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2011.



Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo TP; Công an TP đã ban hành kế hoạch rất cụ thể để thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đến các đơn vị. Tại Hà Nội có hai trại tạm giam và 29 nhà tạm giữ thuộc công an các quận, huyện. Riêng tại Trại giam số 1, có hơn 3.000 cử tri, trong đó có 2.884 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ.



Các hòm phiếu đều bố trí bàn có ngăn che để đảm bảo quyền bí mật của cử tri. Ngoài các cán bộ của Ủy ban Bầu cử phường Xuân Phương, trại cũng bố trí cán bộ theo sát, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh tình huống xấu xảy ra.





Cầm trên tay lá phiếu, can phạm Phạm Quốc Đạt chia sẻ đang cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Buồn vì mình không được bỏ phiếu bầu tại chính nơi mình đang cư trú, nhưng vui vì nhờ chính sách đầy tính nhân văn của Nhà nước. “Đó cũng là động lực để chúng tôi phấn đấu cải tạo tốt, nhanh chóng được đoàn tụ với gia đình và tự tin cầm trên tay lá phiếu bầu những người có đức, có tài trong lần bầu cử gần nhất” - can phạm này bộc bạch.