Chú gà đặc biệt này của ông Huỳnh Văn Thu ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Ông Thu kể: “Tôi mua đàn gà giống một ngày tuổi vào cuối năm 2009 ở một trại gà giống tại Bình Định về nuôi. Khoảng hơn 20 ngày tuổi, trong lúc tôi nhỏ v ăcxin phòng bệnh cho đàn gà thì phát hiện con có bốn chân kỳ lạ này”.

Chú gà trống 4 chân trong vườn nhà ông Thu ở Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín

Nhờ cháu chở đi xem, ông Trần Nên ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, ngạc nhiên nói: “Tôi nay đã ngoài 70 tuổi gần đất xa trời, đây là lần đầu tiên mới thấy gà có bốn chân như thế này, thật lạ quá”.

Theo người chủ, từ lúc nhỏ chú gà đi lại kiếm ăn trên hai đôi chân. Nhưng càng lớn lên, đôi chân sau co rút lại treo về phía sau, nhường lại việc đi lại cho đôi chân trước. “Nhiều người đã trả giá mua con gà lúc đầu vài triệu, nay đến hai chục triệu đồng nhưng tôi không bán vì nghĩ đây là cơ duyên của mình có được nên để kỷ niệm cho vui”, ông Thu nói.

Phó giáo sư Nguyễn Khắc Tích, chuyên gia về di truyền, từng giảng dạy tại Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội cho biết hiện tượng gà 4 chân tuy hiếm, nhưng không phải là rất hiếm. Tại Trung Quốc từng ghi nhận có những con gà có 2 đầu, 3 chân, hoặc gà có 6 ngón. Ngay tại Việt Nam cũng từng có những con gà 4 chân ở vùng miền núi Nghệ An, vùng Bá Thước (Thanh Hóa).

Tiến sĩ Tích cho biết, hiện tượng này không phải hoàn toàn do di truyền, mà là đột biến, thường xuất hiện ở những vùng miền núi, có khí hậu thay đổi nóng lạnh đột ngột (như ở Tây Tạng), hay do thức ăn thay đổi đột ngột... tạo ra những con vật đột biến hay quái thai, như lợn mặt người ở Trung Quốc, hoặc những con chó quá to, quá bé, thêm đầu thêm chân...

Nói chung, các con vật đột biến này thường có khả năng vận động kém, trao đổi chất kém, dẫn đến sinh sản kém, và có thể kéo theo các dị tật khác.

