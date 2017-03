HHQT: Chung Thục Quyên đoạt giải thưởng đầu tiên Đại sứ sắc đẹp

Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa Hậu Quốc Tế, người đẹp Chung Thục Quyên đã có một ngày đáng nhớ với các thí sinh của cuộc thi. Ngày 25/10 các người đẹp được đưa đến Trung tâm mua sắm về giầy dép, tại đây tất cả các người đẹp tham gia một phần trình diễn thời trang giầy rất thú vị. Các người đẹp đều bỏ chân trần, không mang giầy và biểu diễn với những đôi giầy được cầm trên tay. Chung Thục Quyên cho biết, cô biểu diễn ở nhóm thứ 2 và mang số báo danh 21.

Cô vui mừng chia sẻ: "Đây là sự trùng hợp rất vui, em rất thích nhãn hiệu thời trang Forever 21 nên khi có ai hỏi em số bao nhiêu, em luôn trả lời: "My number is forever 21", và mọi người đều rất thích câu nói đùa đó và họ đều gọi em là Miss Forever 21. Sau khi kết thúc phần trình diễn giầy, các thí sinh đều in dấu chân mình bằng mực đỏ lên giấy trắng và ký tặng trên giấy, sau đó họ cầm tờ giấy có dấu chân của mình biểu diễn thêm một lần nữa, khán giả rất nồng nhiệt và thích thú với màn trình diễn này".

Buổi tối các người đẹp dự tiệc chiêu đãi, trong buổi tiệc một số người đẹp bắt đầu phần thi năng khiếu của mình (phần thi năng khiếu sẽ bốc thăm số thứ tự và chia làm nhiều ngày thi trong các buổi tiệc tối). Cùng thời gian đó họ được chiêm ngưỡng các tiết mục văn hóa đặc sắc của người dân địa phương. Cũng trong buổi tiệc, niềm vui đã đến với Chung Thục Quyên khi được chọn là 1 trong 5 Đại sứ Sắc Đẹp của Nhà tài trợ cuộc thi.

Năm người đẹp được chọn là giải thường này là: Việt Nam, Hồng Kông, Mỹ, Nhật Bản và Serbia. Đây là giải thưởng đầu tiên của các người đẹp trong cuộc thi Hoa Hậu Quốc Tế năm nay.





