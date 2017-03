Bắc Bộ mưa giông, chấm dứt nắng nóng

Trưa nay (15-6), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa giông trên diện rộng và có khả năng xảy ra giông lốc. Nhiều tỉnh xảy ra mưa to đến mưa rất to vào chiều tối nay (15-6).



Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn ngày hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ.



Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Bắc phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nóng hơn 35 độ C kéo dài 10-17 giờ.



Chuyển sang ngày 16-6, Bắc Bộ chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng kéo dài, trong khi các tỉnh bắc miền Trung nắng nóng giảm xuống khoảng 4-5 độ C so với đợt nắng nóng kéo dài từ cuối tuần trước.



Trước đó, ngày 14-6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C.



Cụ thể, một số nơi trên 39 độ C như Hòa Bình 40,6 độ C; Việt Trì (Phú Thọ) 40 độ C; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 39,8 độ C; Láng (Hà Nội) 40 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,3 độ C…