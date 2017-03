Bảo vệ dân phố đánh người dập não

Ngày 29-5, anh Đặng Đình Bình (41 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) vẫn hôn mê sâu do đa chấn thương, dập não trái, tổn thương mắt. Theo các bác sĩ BV Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân trong tình trạng có tiên lượng xấu, đang được theo dõi săn sóc đặc biệt.

Đánh người tại hiện trường tai nạn

Khoảng 21 giờ ngày 23-5, anh Bình nghe tin cháu của anh bị tai nạn giao thông tại khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Lập tức, anh cùng một người cháu tên Thắng chạy đến đó nắm tình hình. Tại đây, lực lượng dân quân và bảo vệ dân phố (BVDP) giữ cả hai lại không cho vào hiện trường. Thắng trình bày “Tôi là anh của người bị nạn” thì được trả lời “Mày không liên quan gì, biến đi chỗ khác”. Nghe vậy, Thắng cự lại thì bị tát vào mặt. Một người bạn của Thắng lao vào can và dẫn Thắng đi để tránh va chạm. Lúc này, anh Bình vẫn ở lại và đôi co với các BVDP. Sau đó, người bạn của Thắng quay lại thì hay tin anh Bình bị đánh và chở vào BV An Dân (phường Tân Đông Hiệp).

Nạn nhân Đặng Đình Bình bị dập não trái, lồi mắt trái, đang hôn mê tại bệnh viện. Ảnh: VÕ BÁ

Người nhà tìm đến BV đúng lúc hai BVDP chở anh Bình tới cấp cứu rồi bỏ đi. Các bác sĩ thấy nạn nhân bị đánh lồi tròng mắt nên chuyển đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức. Sau đó, BV Thủ Đức chuyển tiếp đến BV Mắt thành phố. Tuy nhiên, sau khi chẩn đoán bệnh nhân bị dập não, bác sĩ lại chuyển anh Bình đến BV Chợ Rẫy.

Chỉ là giằng co giữa hai bên?

Ngày 28-5, Pháp Luật TP.HCM xác minh vụ việc Công an phường Tân Đông Hiệp thì được biết công an phường có báo cáo nhanh gửi lên trên với nội dung: “Các BVDP tại hiện trường không đánh người, mà chỉ giằng co khiến nạn nhân tự té gây thương tích”.

Theo báo cáo, thời điểm anh Thắng, anh Bình đến hiện trường vụ tai nạn giao thông trong tình trạng có mùi rượu bia. Hai người tự ý dựng xe máy lên nhằm xóa dấu vết vụ tai nạn. BVDP ngăn cản dẫn đến “cãi qua cãi lại”. Một BVDP tên Lê Minh Tuấn đang cầm cây gậy ba khúc thì anh Bình nhảy vào cướp gậy, thủ thế. Một BVDP khác là Phạm Thành Tuấn nhảy đến khống chế anh Bình, cướp lại gậy. Trong quá trình giằng co, anh Bình bị té xuống đường chảy máu nên được BVDP đưa vào BV cấp cứu.

Giải thích về vết thương trên người nạn nhân, hai BVDP Phạm Thành Tuấn và Lê Minh Tuấn cho rằng: “Khi anh Bình té xuống, có thể mắt trái trúng đầu gậy nên bị thương, đầu có mấy vết bầm nhỏ do bị té. Còn chân bị mất da là do lúc chở đi cấp cứu, anh cạ chân xuống đường”.

Chị Trần Thị Huệ (vợ anh Bình) bức xúc: “Trước đó chồng tôi có uống hai lon bia nhưng chưa đến mức say xỉn như công an báo cáo. Ngoài ra, nếu BVDP chỉ giật lại gậy thì làm sao chồng tôi bị thương tích nặng như vậy”.

Chiều cùng ngày, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ba BVDP gồm: Lê Minh Tuấn, Lê Văn Nghiên và Phạm Thành Tuấn để chờ điều tra làm rõ nghi án đánh anh Bình.

“Sai phạm tới đâu, chúng tôi xử lý tới đó. Trước mắt, chúng tôi đã cử người đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Bình 5 triệu đồng” - ông Tuấn cho biết thêm.

Nếu nạn nhân qua khỏi thì cũng trở thành người sống thực vật, vì hiện đã liệt nửa người bên phải (di chứng dập não trái). Theo tôi, anh Bình có dấu hiệu bị đánh, nếu giám định thương tích sẽ biết nguyên nhân chấn thương ngay thôi. Gia đình nạn nhân đã gửi đơn đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ hành vi đánh người của nhóm BVDP. Không thể chấp nhận hành vi đánh người tàn độc như vậy được! Luật sư NGUYỄN VĂN TÂM, Trưởng Văn phòng luật sư Tâm Pháp Quyền (quận 9, TP.HCM)

VÕ BÁ