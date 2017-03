Bắt “đại ca” Mười Thu, chặn đứng cuộc hỗn chiến

Sáng 23-9, Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), xác nhận Nguyễn Trọng Mười (tự Mười Thu, 33 tuổi, quê Đô Lương, Nghệ An, tạm trú thị xã Dĩ An) đang bị tạm giữ để làm rõ mức độ liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dao, súng trong nhà trọ

Trước đó, vào đêm 22-9, Công an thị xã Dĩ An nhận tin báo có hai nhóm côn đồ chuẩn bị hung khí để thanh toán lẫn nhau tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình. Lập tức hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra khu nhà trọ ở phường An Bình nơi các đàn em Mười Thu lưu trú để ngăn chặn cuộc hỗn chiến sắp diễn ra. Lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế sáu nghi can đưa về trụ sở làm việc.

Một mũi khác bao vây nhà ở của Mười Thu và bắt giữ Mười Thu tại nhà. Đoạn đường dài khoảng 100 m vào nhà Mười Thu là bãi đất trống, cỏ dại mọc dầy, công an tìm thấy một khẩu súng bắn đạn hoa cải, một súng hơi, một khẩu K54, súng colt, hộp đạn và 50 hung khí gồm mã tấu, đao, kiếm, tuýp sắt… vứt bỏ tại đây. Đến 22 giờ cùng ngày, Mười Thu được áp giải về trụ sở trước sự chứng kiến của người dân xung quanh.

Được biết hiện Mười Thu đang kinh doanh bất động sản và cho vay trên địa bàn Dĩ An. Trong khuôn viên nhà Mười Thu xây nhà sàn, hồ cá, mỗi đêm đàn em tụ tập ăn nhậu to tiếng không cho ai nghỉ ngơi. Hễ bất bình điều gì là đàn em Mười Thu nổ súng thị uy khiến hàng xóm khiếp sợ. Không ai dám lên tiếng vì biết dưới trướng Mười Thu có hàng chục đàn em luôn thủ hung khí và sẵn sàng ra tay tàn bạo theo lệnh “đại ca”.

Các nghi can bị bắt giữ do có liên quan đến việc tàng trữ vũ khí quân dụng và gây rối vào đêm 21-9. Ảnh: VB

Súng, dao, mã tấu cất giấu quanh khu vực nhà trọ Mười Thu được công an thu giữ. Ảnh: VB

Làm rõ nhiều nghi vấn

Theo ông Nguyễn Hồng Trường, thời điểm ông còn là Trưởng Công an phường An Bình (năm 2011), ông từng bức xúc chuyện Mười Thu huy động hàng chục đàn em tới gây áp lực công an viên, dân phòng. Nguyên nhân là do trước đó, một đàn em của Mười Thu định cướp xe gần cầu vượt Sóng Thần nhưng lực lượng dân phòng phường An Bình kịp thời giải thoát nạn nhân.

Ông Trường cho biết trong nhà và khu phòng trọ của Mười Thu luôn hiện diện hàng chục thanh niên có biểu hiện khả nghi. Khi công an phường yêu cầu đăng ký tạm trú thì họ không chấp hành.

Mặt khác, trong quá trình đeo bám và bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn, các “hiệp sĩ” cho biết nhiều đối tượng khi bị truy đuổi đã chạy thẳng vào khu nhà trọ Mười Thu rồi mất dạng một cách khó hiểu. Mới đây các thành viên CLB Phòng, chống tội phạm phường Bình Hòa (Thuận An) đuổi theo kẻ trộm xe đến tận nhà Mười Thu nhưng bị đồng bọn của chúng cầm mã tấu xông ra ngăn cản.

Ngay sáng 23-9, Thượng tá Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã có mặt tại trụ sở Công an thị xã Dĩ An để chỉ đạo thành lập ban chuyên án đấu tranh với băng nhóm Mười Thu nhằm làm rõ một số nghi án.

Ngày 28-3, các “hiệp sĩ” SBC thuộc CLB Phòng, chống tội phạm Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Hiền và Đỗ Trọng Võ là “mắt xích” trong đường dây tiêu thụ xe gian qua Campuchia. Hiền và Võ khai chỉ làm theo Mười Thu chỉ đạo. Từ lời khai trên, cơ quan điều tra đã lần ra đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp từ Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM ra Đà Nẵng. Mỗi lần giao hàng xe gian được đóng gói cả một container chuyển đến địa chỉ tiêu thụ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

VÕ BÁ