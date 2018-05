Bắt giám đốc dùng than tre sản xuất thuốc trị ung thư

Liên quan đến vụ thuốc trị ung thư sản xuất từ bột than tre, chiều 2-5, nguồn tin từ Công an Hải Phòng xác nhận Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hải Phòng đã bắt Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nguồn tin này cho biết sáng nay ông Thu đi taxi từ Hà Nội về Hải Phòng. Khi vừa ra khỏi đường cao tốc 5B (thuộc địa phận xã Quang Trung) thì bị lực lượng công an bắt giữ.



Công an Hải Phòng xác nhận đã bắt ông Nguyễn Xuân Thu (bìa trái), Giám đốc Công ty Vinaca.

Trước đó, ngày 20-4, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án xảy ra tại công ty Vinaca và Hồng An Phong về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, ngày 15-1, Công an quận Kiến An phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng mỹ phẩm của hộ bà Đào Thị Chúc tại phường Ngọc Sơn (Kiến An, Hải Phòng).

Đoàn kiểm tra đã phát hiện tại đây đang có 10 lao động sản xuất các viên nang vinaca từ bột than tre. Lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn sản phẩm chức năng trong đó có thực phẩm chức năng trị ung thư không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khai với cơ quan chức năng, bà Chúc cho biết chỉ lo việc gia công, chồng là Nguyễn Xuân Thu đảm nhiệm toàn bộ từ nguồn nguyên liệu đến bí quyết sản xuất. Lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở sản xuất ở Kiến An nhưng ông Thu đã không có mặt ở nơi cư trú và cơ sở sản xuất.

Từ các tài liệu do bà Chúc cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm này đã được Sở Y tế Hải Phòng cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm cho Công ty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương) nhưng doanh nghiệp này không sản xuất mà chỉ đốt than tre nghiền cung cấp cho cơ sở của bà Chúc.

Tới chiều 16-4, ông Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 TP Hải Phòng về vụ Vinaca đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chuyển hồ sơ, tang vật vụ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm làm từ than tre sang Công an TP điều tra, làm rõ theo quy định.