Bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự bà Trần Thúy Liễu

Việc đầu thú của bà Liễu là khả năng đã được dự tính

Trao đổi với Pháp Luật TP HCM, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, cho biết việc bà Trần Thúy Liễu đầu thú là kết cục đã được nhìn thấy trước. Ông cũng khẳng định tiến trình điều tra của Công an tỉnh Long An là không hề chậm.

Bà Trần Thúy Liễu.Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Theo Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, ngay từ khi nhận được báo cáo về vụ án xảy ra, Tổng cục đã chỉ đạo sát Công an tỉnh Long An về tiến trình điều tra. Từ những chứng cứ ban đầu có thể nhận thấy nghi can số một, chủ chốt sát hại nhà báo Hoàng Hùng chính là bà Liễu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy không thể điều tra một cách gấp rút, dồn ép. Trên góc độ tâm lý tội phạm trong trường hợp này, cơ quan điều tra thấy rằng bà Liễu đã phải chịu sức ép tâm lý từ rất nhiều phía.

Đặc biệt là những ngày sau khi nhà báo Hoàng Hùng chết thì áp lực tâm lý từ phía gia đình: các con, họ hàng, người thân…là rất lớn. Gần như họ đều nghĩ rằng bà Liễu là thủ phạm gây ra cái chết cho chồng. Chính áp lực đó sẽ quyết định đến hành động của bà Liễu theo hai hướng: một là sẽ ra đầu thú, hai là sẽ tự vẫn. Để tránh khả năng thứ hai nên Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Long An điều tra một cách thận trọng. Cuối cùng bà Liễu không chịu nổi sức ép cũng đã ra đầu thú theo định hướng của cơ quan điều tra.

LƯU NGUYỄN