Bắt một thuộc cấp của Phó TGĐ Ngân hàng BIDV

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT (PC15) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ ông Đoàn Tiến Dũng, 54 tuổi, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về hành vi đòi và nhận hối lộ. Chiều cùng ngày, PC15 Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng làm việc của ông Dũng tại trụ sở BIDV ở Toà tháp Vincom (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gia hạn tạm giữ hình sự đối với ông Đoàn Tiến Dũng về hành vi nhận hối lộ.

Theo nguồn tin PV được biết, ông Hoàng Văn Khánh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng đang có 60 tỷ đồng gửi trong tài khoản tại Chi nhánh BIDV Hải Phòng muốn rút ra và vay thêm để đầu tư vào một dự án. Ông Khánh đề nghị với ông Dũng, nhưng ông Dũng yêu cầu muốn rút và vay thêm thì phải chi tiền "lót tay". Sau nhiều lần thương lượng, hai bên thống nhất ông Khánh phải chi tổng cộng 8 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này sau đó đã được chuyển vào một số tài khoản do ông Dũng yêu cầu.

Đến 7h30’ ngày 2/2, theo hẹn trước của ông Dũng, ông Khánh gói 1 tỷ đồng vào giấy bóng kính, đi bộ đến quán phở Vuông trên đường Giảng Võ để đưa cho ông Dũng. Trong lúc 2 người đang ăn phở và giao nhận số tiền trên thì bị tổ trinh sát PC15 Công an TP Hà Nội bắt quả tang, đưa về trụ sở Công an phường Cát Linh để lập biên bản.

Được biết, ông Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc BIDV từ ngày 1/9/2008, trước đó ông Dũng là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hải Phòng. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện, trên cương vị Phó Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV (phụ trách Ban quan hệ khách hàng, Ban thương hiệu và quan hệ công chúng), ông Dũng có nhiều biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu khách hàng, bị nhiều cơ quan, doanh nghiệp kêu ca, phàn nàn. Sau khi PC15 Công an TP Hà Nội khám phá vụ án trên, đã có một số doanh nghiệp điện thoại trực tiếp phản ánh thái độ của ông Dũng. Đồng thời, một số doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng để được vay vốn phải nộp "tiêu cực phí". Vấn đề này đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Liên quan đến vụ bắt giữ ông Đoàn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV, chiều 4/2, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với bà Lê Thị Thanh Bình, 37 tuổi, Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, là đồng phạm trong việc nhận hối lộ cùng ông Dũng. Bà Bình đã bị triệu tập đến làm việc tại cơ quan điều tra từ sau khi ông Dũng bị bắt quả tang. Chiều 4/2, cơ quan điều tra đã dẫn giải bà Bình về Hải Phòng để khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Bình.

Tin từ BIDV Hải Phòng cho biết, bà Bình mới được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chi nhánh khoảng 2 năm nay. Trong vụ án nhận hối lộ của ông Đoàn Tiến Dũng, bà Bình là một trong số những người đắc lực được bàn bạc và thực hiện chỉ đạo của ông Dũng trong việc nhận tiền của ông Hoàng Văn Khánh - Tổng giám đốc Công ty CP Dệt may Hải Phòng để chuyển cho ông Dũng dưới hình thức nhận trực tiếp và chuyển khoản. Riêng cá nhân bà Bình đã nhận giúp số tiền hối lộ khoảng 5 tỷ đồng và được ăn chia.

Tìm hiểu tại Công ty cổ phần Dệt may Hải Phòng, được biết chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, số tiền mà Công ty cổ phần Dệt may Hải Phòng đã phải hối lộ cho ông Đoàn Tiến Dũng lên tới gần 10 tỷ đồng.

Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, ông Vũ Tiến Chiến khẳng định, Ban này sẽ chỉ đạo làm rõ vụ nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). "Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương rất hoan nghênh TP Hà Nội đã thể hiện những hành động quyết liệt. Đây là một vụ sai phạm đặc biệt nghiêm trọng mà chắc chắn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ đưa vào theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc xử lý". Theo BIDV, việc nêu trên là việc làm cá nhân của ông Dũng, không liên quan đến tập thể Ban lãnh đạo và Hội Sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Khi vụ việc xảy ra, BIDV đã phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho cơ quan điều tra theo đúng quy định về việc xử lý đối với ông Dũng. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ việc nêu trên.



