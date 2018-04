Bất ngờ dành cho cô gái mắc bệnh hiểm nghèo

Hồ Thị Tuyết Sương (hiện đang điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, BV Chợ Rẫy TP.HCM) là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Hiện Sương phải nằm trên giường đặt tạm ngoài hành lang bệnh viện. Cô luôn trò chuyện, động viên mẹ cô là bà Anh Nguyệt: “Mẹ đừng có buồn. Con không sao đâu”.



Bỗng đưng mắc trọng bệnh

Bà Nguyệt cho biết Sương vừa trải qua nhiều đợt kiểm tra ở nhiều bệnh viện khác nhau. Kết quả rất đau lòng: Sương bị ung thư tuyến ức ác tính và tràn dịch màng phổi. Bác sĩ đã nói với bà về bệnh tình nghiêm trọng của Sương và tiên lượng khả năng khỏi bệnh của Sương là rất mong manh. Bà Nguyệt òa khóc với bác sĩ: “Xin hãy cố cứu con tôi, nó còn trẻ quá, mất gì tôi cũng chịu...”.

Nhưng thực ra thì về tiền bạc bà chẳng còn gì để mất cả. Bởi hoàn cảnh của gia đình bà rất khó khăn. Bà đơn thân nuôi hai con từ nhiều năm nay, mấy mẹ con đi ở trọ ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Bà làm mướn, giúp việc nhà để nuôi hai con ăn học. Mấy mẹ con động viên nhau chỉ vài năm nữa, anh em Sương học xong và tìm được việc làm gia đình sẽ đỡ khổ.

Sương học ở TTGDTX. Buổi sáng đi học, trưa về Sương ghé quán cà phê làm phục vụ bàn cho tới tối. Lương mỗi tháng của cô là 1,5 triệu đồng. Cô dùng tiền này để đóng học phí và phụ mẹ trả tiền nhà. Sương luôn lạc quan: “Ráng mấy năm nữa là nhà đỡ khổ”.



Hai mẹ con bà Nguyệt và Sương cảm nhận được sự động viên to lớn từ lòng tốt của những người lạ xung quanh. Ảnh: H.MINH

Cách đây không lâu, Sương bị mệt mỏi, xanh xao, ngủ không được, ngực đau tức. Đưa con đi khám, mẹ Sương không dám tin vào kết quả của bệnh viện. Bà đưa Sương đi khám tiếp ở BV Ung bướu và Chợ Rẫy, tin xấu khiến bà bật khóc trong tuyệt vọng.

Thêm một điều kém may mắn nữa, đây là năm duy nhất Sương chưa kịp đóng BHYT. Bà Nguyệt cho biết mọi năm Sương đều đóng BHYT. Nhưng trong thời gian đầu năm học, gia đình quá túng thiếu, Sương đã chủ quan khuyên mẹ ngưng mua BHYT vì “chắc con không bị sao đâu”. Cho nên chi phí nếu theo đuổi điều trị dự kiến là rất lớn.

Người dưng chia sẻ

Sương buộc phải nghỉ làm và cho bạn phục vụ quán cà phê cô đang làm hay tin. Cô gái này đã đăng lên Facebook để kêu gọi giúp đỡ Sương. Facebook đã đưa những người xa lạ tìm đến chia sẻ, an ủi. Một bệnh nhân khác từ BV 115 tên Thư chạy qua thăm, an ủi Sương, gửi mẹ cô một ít tiền và cũng lan truyền câu chuyện của Sương. Thư viết: “Một cô bạn đáng yêu dường nào nay phải nằm đây chịu từng cơn hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn của căn bệnh quái ác. Bao ước mơ hoài bão đang còn dang dở. Con rất mong mọi người chung tay chia sẻ, khích lệ và động viên gia đình bạn. Xin tiếp thêm sức mạnh cho một cô giáo mầm non tương lai”. Sương đã an ủi lại cô bạn tốt bụng mới quen: “Mình không sao đâu mà”.

Thầy giáo Ngô Sỹ Long (Trường THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận) cũng kêu gọi mọi người giúp đỡ Sương. Thầy cho biết Sương không phải là học trò của thầy nhưng qua Facebook của đồng nghiệp và học trò, thầy biết về hoàn cảnh của Sương. Thấy thương quá, thầy kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Thầy Long nói: “Biết sẽ khó nhưng không có nghĩa chúng ta đứng nhìn căn bệnh đang hành hạ thể xác và tinh thần của em. Mong cộng đồng chúng ta một lần nữa chung tay giúp em thêm cơ hội. Mỗi đóng góp nhỏ của mọi người là cơ hội lớn trao lại cuộc đời cho Sương. Nếu được vậy, dù kết quả ngày mai như thế nào chúng ta cũng nhẹ nhàng, vui vẻ”.

Qua Facebook của thầy, một vài người đã chia sẻ, động viên cô mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Cô nói: “Em không biết thầy Long, mà sao thầy Long và mọi người lo cho em quá”.

Cám ơn thầy Long và các bạn đang cố gắng giành giật lại sự sống cho Tuyết Sương. Nếu quý độc giả muốn chia sẻ với gia đình Tuyết Sương, xin vui lòng gửi về tài khoản báo Pháp Luật TP.HCM số 1607201005173, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng. Vui lòng ghi rõ: Giúp Hồ Thị Tuyết Sương.