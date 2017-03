Bắt 'nữ hoàng linh trưởng' sấy khô giữa khu bảo tồn

Đang xem xét khởi tố những kẻ săn trộm Liên quan đến vụ án Sơn và đồng bọn vào khu bảo tồn dựng lán, bẫy voọc chà vá chân nâu, cơ quan công an, VKSND TP Đà Nẵng, Chi cục Kiểm lâm cùng một số cơ quan chức năng đã có buổi làm việc để thống nhất phương án xử lý. Theo đại diện Ban Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm), TAND và VKS đã yêu cầu cơ quan điều tra phải xác định được giá trị tang vật đang tạm giữ. “Qua giám định ban đầu số xương thu giữ được tại lán là của hai cá thể voọc trở lên. Tuy nhiên, VKS yêu cầu phải có con số cụ thể mới có thể xem xét phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện cơ quan công an đã trưng cầu giám định ADN để xác định số lượng voọc bị giết hại” - đại diện Ban Pháp chế cho hay. Cũng theo vị này, theo Điều 21 Nghị định 157/2013 về “quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” thì giá trị của tang vật thu giữ thuộc nhóm IB phải trên 100 triệu đồng thì mới xử lý hình sự. Còn nếu dưới thì chỉ áp dụng mức xử phạt hành chính 350-400 triệu đồng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc xác định giá trị loài voọc rất khó khăn vì đây là loài động vật quý hiếm, không được mua bán trên thị trường.