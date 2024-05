‘Giọt nước nghĩa tình’ tiếp tục ‘tràn’ về miền Tây để làm dịu mát bà con vùng hạn mặn 13/05/2024 11:20

Trước tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài, người dân tại các tỉnh ĐBSCL, đặc biệt là Bến Tre và Tiền Giang đang phải đối mặt với nạn bị xâm nhập mặn sâu, thiếu nước ngọt trầm trọng. Trước những khó khăn bà con đang phải trải qua, Công ty Tân Hiệp Phát cùng báo Công an TP.HCM đã tổ chức chương trình "Giọt nước nghĩa tình lần 2 năm 2024" nhằm trao tặng nước ngọt cho người dân của 2 tỉnh này.

Gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 đã được chuyển tới tận tay bà con người dân vùng hạn mặn 2 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang.

Theo đó, Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng báo CATP, Hội Phụ nữ Công an TP.HCM, Công an Tiền Giang, Công an Bến Tre, Sở LĐTBXH Bến Tre trao tặng gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết đóng chai và 620 khối nước ngọt cho người dân các xã của tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

Chuyến trao “những giọt nước nghĩa tình” diễn ra từ ngày 8-5 – 12-5, đến với bà con tại 5 điểm giao, gồm: 4 điểm tại Bến Tre (huyện Ba Tri, huyện Châu Thành, Sở LĐTBXH tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Bến Tre) và 1 điểm tại xã Phước Trung, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Người dân xã An Khánh, Châu Thành, Bến Tre vui mừng nhận nước tinh khiết từ chương trình “Giọt nước nghĩa tình lần 2 năm 2024”.

Được biết, mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị xâm nhập mặn sớm, sâu và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm, ở mức xấp xỉ mùa khô năm 2015-2016. Cụ thể, tình hình xâm nhập mặn tăng cao và đạt đỉnh trên các sông chính trong tháng 3. Độ mặn 4‰ xâm nhập cách các cửa sông chính khoảng 55-69 km; độ mặn 1‰ xâm nhập cách các cửa sông chính khoảng 70-79 km. Chính vì vậy, cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề.

Đại diện các cấp chính quyền tỉnh Bến Tre trao tặng nước cho bà con người dân tại xã Vĩnh An huyện Châu Thành.

Ông Phan Văn Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, Bến Tre bày tỏ “Trong thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện gặp nhiều trở ngại do hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài. Được sự đồng hành chia sẻ của Công ty Tân Hiệp Phát cùng Báo Công an TP.HCM hỗ trợ nước ngọt cho bà con các xã An Khánh, Quới Sơn, Hữu Định, An Phước, Phước Thạnh, thay mặt chính quyền địa phương, tôi trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu này. Mong rằng trong thời gian tới, bà con nơi đây sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành giúp đỡ của Báo và nhà tài trợ để có thể vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”.

Ông Nguyễn Duy Hưng, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát hỏi thăm và chia sẻ với người dân xã Vĩnh An, Châu Thành, Bến Tre.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Ủy ban Đối ngoại Công ty Tân Hiệp Phát cho biết: “Chúng tôi xác định phụng sự xã hội là trách nhiệm của doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn được góp sức của mình giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Một số hình ảnh tại chương trình “Giọt nước nghĩa tình lần 2 năm 2024” vừa qua:

Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TPHCM trao nước tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.