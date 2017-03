Bắt “nữ quái” mang 500 tép heroin đi bán lẻ

Tang vật thu giữ gồm 500 tép heroin cất giấu trong túi cùng hơn 11 triệu đồng. Phượng khai đang mang số heroin trên đi rao bán lẻ cho các con nghiện thì bị bắt giữ.

Nguyễn Thị Phượng (phải) đang bị Công an TP Hà Tĩnh tạm giữ. Ảnh: CTV

Cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp với Công an xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho khám xét và bắt quả tang Trương Thị Thu Dung (ngụ xã Đạo Thạnh) đang cất giấu trong nhà hơn 100 tép heroin, một lọ đựng chất bột màu trắng cùng nhiều tang vật khác để phân chia ma túy. Tuy nhiên, Dung không thừa nhận số ma túy trên là của mình và tỏ thái độ không hợp tác. Công an đang tạm giữ Dung và tang vật để xử lý.

Đ.LAM - LÊ THANH