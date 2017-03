Bia, rượu... lậu “ngập” siêu thị miễn thuế

LTS: Theo đường xuyên Á, từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) qua trung tâm huyện Gò Dầu rồi về hướng An Sương (TP.HCM), hằng ngày những chiếc xe máy chở hàng lậu xé gió lao vun vút, thậm chí xe buýt cũng tham gia tiếp tay cho buôn lậu. Có đến năm cơ quan chức năng tham gia quản lý, ngăn chặn nhưng hàng lậu vẫn ngày đêm “tuôn chảy” vào nội địa…

Chúng tôi sang Campuchia khu vực sát biên giới, thấy la liệt các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá… Chỉ cần hàng lọt qua biên giới, dân buôn lậu bỏ túi hàng triệu đồng mỗi chuyến xe nên việc buôn lậu có sức hút kỳ lạ với con buôn…

Sau khi bị đám cò mồi, cảnh giới rượt đuổi ở phía bên kia biên giới, chúng tôi quay lại cửa khẩu Mộc Bài để tìm mua bia rượu lậu.

Vào siêu thị GC và chợ đường biên tìm mua bia rượu ngoại và chúng tôi gặp ngay đám “cò” đến chào mời: “Chợ đường biên và các siêu thị không còn bày bán bia rượu miễn thuế từ đầu năm 2014. Tuy nhiên, nếu chị muốn mua, bao nhiêu cũng có, giá rất rẻ…”.





Xe buýt tuyến số 703 trờ tới một quán giải khát gần cầu Gò Dầu, bia lậu được chuyển lên xe. Ảnh: H.MINH

Mua bán hàng lậu trong sân siêu thị

Theo chân người này, chúng tôi vào khu vực bãi gửi xe siêu thị. Ngay sát hàng rào, một phụ nữ ngồi sẵn, kéo tấm nylon đen để lộ ba chai St-Remy, mấy thùng sữa Ensure và bia. Người này nói: “Chai St-Remy này chỉ 300.000 đồng, rượu thiệt trăm phần trăm”.

Dọ hỏi giá bia Heineken, người này cho biết: Bia lon cao 500 ml giá 630.000/thùng; bia chai 140 ml giá 420.000 đồng/thùng. Chúng tôi nhẩm tính chỉ cần một chai rượu lọt qua cửa khẩu, giá chênh lệch đã hơn 150.000 đồng; một thùng bia chênh lệch hơn 100.000 đồng. Như vậy một chuyến xe máy chở bia lọt qua biên giới, dân buôn đã bỏ túi cả triệu đồng.

… Vác thùng bia đi “đọ giá” trong sân siêu thị, một “cò” khác lại gần tiếp thị: “Lần sau chị đến chỗ em, mỗi thùng bia em bớt 20.000 đồng và muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng chị phải đi xe hơi mới chở được nhiều. Chị đi xe máy, công an bắt đó… Chị đừng so với mấy đứa chạy hàng ngoài đường. Tụi nó chạy bạt mạng, công an không đuổi. Cỡ chị, chỉ chở hai thùng bia đã bị công an “vịn” rồi”.

Điều lạ là bảo vệ siêu thị có mặt ở tất cả cửa ra vào nhưng mặc cho khách thoải mái mua bia rượu lậu ngay trong và ngoài khu vực bãi giữ xe. Trong lúc đó, các xe chở bia lậu vẫn chạy ào ào, dừng lại ngoài hàng rào thả bia xuống cho người khác chuyền vào bên trong siêu thị hoặc chạy luôn ra đường xuyên Á mà không gặp trở ngại nào.

Theo quan sát của chúng tôi, đội quân nhận hàng lậu quanh siêu thị đa phần là phụ nữ, vừa cảnh giới vừa làm “cò” cùng với đội ngũ “xe ôm… không chở khách”. Trong các quán cà phê gần siêu thị hoặc trên đường xuyên Á, “tình báo” rải đầy, phối hợp nhịp nhàng dù đầu nậu không xuất hiện.

Chiều 11-4, khi đám buôn lậu đang chuyền các thùng bia, sữa qua hàng rào cho một nhóm người bên trong thì có tiếng la lớn: “Công an tới!”. Ngay lập tức mọi hoạt động dừng lại. Một lúc sau lực lượng cảnh giới chạy lại thông báo: “Tụi nó đi rồi!”, lập tức “guồng máy” buôn lậu hoạt động lại. Tôi hỏi một thiếu niên ngồi cạnh: “Có thấy anh công an nào đâu?”. Cậu thiếu niên trả lời: “Công an chìm không hà, tụi em biết mặt hết. Ai vô đây kiểm tra, tụi em biết liền”.





Bia lậu, rượu ngoại lậu, sữa lậu bán công khai trong hàng rào siêu thị, khu vực bãi giữ xe.





Một thiếu niên giao bia lậu cho khách ngay trong hàng rào siêu thị.





Xe chở hàng lậu thuế liên tục đưa hàng về điểm tập kết.





Bia lậu được tập kết tại một quán giải khát gần cầu Gò Dầu.

Xe buýt cũng vận chuyển hàng lậu

Từ cửa khẩu Mộc Bài chạy vài cây số là đến trạm kiểm soát liên hợp nhưng trong nhiều ngày quan sát, chúng tôi thấy trạm này dường như bất lực với các xe máy chở hàng lậu.

Các xe chở thuốc lá lậu chủ yếu chạy vào giữa trưa rồi mất hút đâu đó trên đường xuyên Á. Riêng bia rượu lậu sẽ tập kết tại khu vực chân cầu Gò Dầu, đợi tuyến xe buýt 703 (tuyến Mộc Bài-Bến Thành) về Trảng Bàng, TP.HCM.

Tại một quán nước là điểm tập kết hàng lậu gần cầu Gò Dầu, một người gọi điện thoại rồi quay vào trong quán nước, la lớn: “Năm phút nữa tới”. Khi chiếc xe buýt vừa trờ tới, bia được chuyển vội vã lên xe rồi đi tiếp.

Ngồi uống nước gần một giờ, chúng tôi thấy cứ khoảng 10 phút là có một xe máy chở bia chạy đến và những người ngồi trong quán nhanh chóng dỡ bia xuống mang vào trong. Sau đó bia lại được chuyển ra xe buýt mà chẳng thấy có việc giao tiếp, thắc mắc nào giữa những người chuyển hàng với nhân viên trên xe buýt.

Dù kín đáo ghi hình nhưng chúng tôi không qua mắt được cả một đội quân trong quán. Khi phát hiện chúng tôi ghi hình, các thanh niên kéo ghế ngồi vây quanh bàn chúng tôi.

Rời quán, trở lại khu siêu thị, chúng tôi được “chăm sóc” đặc biệt: Khi chúng tôi lên xe buýt, một người phụ nữ lên theo và đứng sát bên cạnh. Vài thùng sữa được chuyển lên xe nhưng được khiêng trở lại xuống đất. Xe chạy đến điểm tập kết ở gần cầu Gò Dầu, người phụ nữ bước xuống. Bia đã được chuyển ra đường nhưng không đưa lên xe. Một người đàn ông từ quán nước lên thế chỗ người phụ nữ vừa xuống xe, theo sát và xuống xe theo chúng tôi ở tận Trảng Bàng…

Theo Th., cô đi tuyến xe buýt này hằng tháng nên biết rất rõ quy luật hoạt động của xe buýt là chỉ nhận hàng sau khi qua khỏi trạm kiểm soát liên hợp. Suốt từ bãi xe cửa khẩu đến trung tâm huyện Gò Dầu, “tình báo” của dân buôn lậu rải dày đặc.



Lậu thuế hợp pháp Đó là mặt hàng sữa Ensure được đưa từ trong các siêu thị ra, được các đầu nậu mua gom bỏ mối kiếm lời. Giá mỗi thùng sữa trong siêu thị từ 657.600 đến 858.000 đồng/thùng. Theo quy định mua hàng miễn thuế, mỗi khách hàng chỉ được mua không quá 1 triệu đồng/ngày. Khách muốn mua đến thùng thứ hai đã phải nhờ cò cho thuê giấy CMND. Theo quan sát trong siêu thị, có nhiều người đến mua gom cả chục thùng bằng một xấp giấy CMND, rồi tập kết chuyển vào góc hàng rào bãi giữ xe của siêu thị. Từ đây các xe máy tới nhận hàng, mỗi chuyến chở cả chục thùng sữa rồi phóng ra đường xuyên Á. Mỗi thùng sữa Ensure lậu thuế chênh lệch hơn 300.000 đồng nên các xe chở sữa chạy với tốc độ kinh hoàng, vượt qua trạm kiểm soát liên hợp nằm trên đường xuyên Á mà không gặp bất cứ một sự cản trở nào.

N.HOÀNG - T.THẢO - K.QUANG

