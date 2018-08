Bộ Công an trực tiếp điều tra vụ gian lận điểm tại Hòa Bình

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 3-8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để điều tra nghi vấn gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này.



Đầu giờ chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Đinh Thế Hệ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hoà Bình, cho biết Công an tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên CQĐT Bộ Công an thụ lý theo thẩm quyền. Hiện vụ án được Bộ Công an giải quyết theo quy định pháp luật.



Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TP

Trả lời câu hỏi tại sao hai vụ gian lận điểm thi tại Sơn La và Hà Giang đều do công an tỉnh trực tiếp thụ lý nhưng tại Hòa Bình lại phải chuyển lên Bộ Công an, ông Hệ nói: “Việc này là theo tố tụng bình thường, cơ quan cấp trên xét thấy cần thiết thì rút hồ sơ lên. Công an tỉnh Hòa Bình đương nhiên sẽ phối hợp cùng điều tra. Còn việc khởi tố bị can thì thuộc thẩm quyền của CQĐT Bộ Công an, nếu thấy đủ căn cứ thì sẽ khởi tố”.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết công an tỉnh này đã chuyển hồ sơ vụ án lên Bộ Công an. Hiện Công an tỉnh Hòa Bình vẫn tiếp tục phối hợp, việc điều tra vụ án sẽ kết hợp cả hai lực lượng.

Mời năm cán bộ lên làm việc

Ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, xác nhận có dấu hiệu bất thường khi chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.

“Chúng tôi đã rà soát ở khâu chấm thi trắc nghiệm, nhận thấy thiếu logic, cần phải báo cáo, cụ thể là thời gian chấm trên máy tính không hợp logic. Nói chung là vẫn đang chờ Công an tỉnh Hòa Bình và công an của Bộ Công an điều tra làm rõ” - ông Lương cho hay.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi sự thiếu logic nói trên nằm ở khâu nào và cụ thể ra sao thì phó giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng mình không trực tiếp làm việc nên không nắm rõ. Hiện nay công an tỉnh vẫn đang xác minh nên chưa có kết quả gì.



Ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình

Cũng theo ông Lương, công an đã làm việc với toàn bộ tổ chấm trắc nghiệm gồm năm người, trong đó có ba ông: Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Có dấu hiệu can thiệp bài thi

Trong khi đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết trước đó Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia đã tổ chức chấm thẩm định tại một số địa phương, trong đó có chấm thẩm định tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Qua kết quả chấm thẩm định và rà soát quy trình thì thấy có dấu hiệu bất thường ở trong kết quả thi, đặc biệt trong quy trình chấm bài thi trắc nghiệm. Cụ thể, bước đầu cho thấy đã có dấu hiệu của việc can thiệp trên phiếu trả lời trắc nghiệm của một số thí sinh tại Hội đồng thi Hòa Bình, làm tăng kết quả thi của những em này.

Sau khi có báo cáo của Hội đồng chấm thẩm định vào ngày 24-7, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Bộ Công an để điều tra xác minh làm rõ.