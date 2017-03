Bồn chứa bị vỡ, hàng ngàn lít acid đổ ra đường

Vào thời điểm trên, xe tải 60C-038.54 do tài xế Nguyễn Văn Hiệp (ở Đồng Nai) điều khiển chở trên 6.000 lít acid clohydric, được chứa trong bốn bồn nhựa lớn đi từ TP Vũng Tàu về thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Khi xe tải đi đến cách cổng Công ty TMCP Maruchi Sun Steel (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) khoảng 200 m thì một bồn chứa acid trên xe bất ngờ bị bể ở gần dưới đáy. Lúc này, rất nhiều acid trên xe đã đổ xuống đường bốc khói ngùn ngụt, mặt đường sủi bọt, sôi sùng sục nhưng tài xế vẫn cố gắng chạy thêm hơn 100 m nữa để dừng xe ở nơi an toàn. Người dân ngay sau đó đã báo cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thị xã Dĩ An và lực lượng này đã cử hai xe chữa cháy đến hiện trường xử lý vụ việc.

