Ca ghép thận cho nhà báo Hữu Bằng: Sức kết nối của điều tử tế

Bác sĩ Lê Minh Hiển, tiến sĩ Thu, những người điều phối chương trình ghép tạng của Chợ Rẫy muốn kiểm tra sức khoẻ của Bằng vào ngày kia 22-4, nhưng họ muốn làm việc trước với người đại diện. Tới khuya thì Hồng Phước, Phó TBT Báo Long An cho biết đã hẹn lịch và sáng nay BBT Báo Long An sẽ gặp gỡ, trao đổi với các bác sĩ Chợ Rẫy. Bằng côi cút, lãnh đạo và đồng nghiệp Báo Long An sẽ đứng ra lo cho em. Báo sẽ cắt cử một người lo lo lắng việc đưa đón chăm sóc em.



Từ Hà Nội, một trong những chuyên gia đầu ngành về ghép tạng tại Việt Nam cho biết ông rất quan tâm đến "nhà báo chuyên viết về những điều tử tế" Hữu Bằng và muốn giúp đỡ.



Tổng Biên Tập một tờ báo tại TP.HCM cho biết: một chuyên gia muốn tiếp cận hồ sơ bệnh án của Bằng với hy vọng có thể phục hồi thận bằng phương pháp kết hợp Đông - Tây y. Nếu có khả năng làm được điều đó, anh và một người bạn doanh nhân sẽ đài thọ toàn bộ chi phí chữa trị. Tuy nhiên theo các bác sĩ, điều này khó vì Bằng đã bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu nhiều lần mỗi tuần.



Ngay khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài viết về Bằng, Vụ Truyền thông và Văn phòng Bộ Y Tế đã theo dõi sát và tham mưu cho lãnh đạo Bộ. Bộ trưởng đang đi công tác nước ngoài vẫn chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, BV Việt Đức và Trung tâm điều phối Quốc gia ghép bộ phận cơ thể người hỗ trợ trợ tối đa để Bằng được hưởng những chăm sóc y tế tốt nhất.





Cuộc sống đời thường của nhà báo Hữu Bằng. Ảnh: CTV.

Bên cạnh nhà báo viết về điều tử tế là hàng ngàn, hàng vạn tấm lòng. Từ miền Tây, nhà báo Minh Trường (Trưởng đại diện báo SGGP tại Cần Thơ) gọi điện cho biết Tổng biên tập báo SGGP muốn đến thăm và tặng quà cho Hữu Bằng. Ở Hà Nội, Nhà báo Vĩnh Quyên (truyền hình Quốc hội), Vũ Quỳnh Hương (Dân Việt), Mai Phan Lợi (Pháp Luật TP.HCM), Sông Trà (báo Nhân Dân) viết bài kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ Bằng. Nhiều đồng nghiệp khác cũng đã đóng góp giúp đỡ thông qua Diễn đàn Nhà Báo Trẻ.



Các anh chị đồng nghiệp ở miền Tây, ở Đăk Nông, có người đã về hưu cũng gửi chút ít giúp Bằng.



Hôm trước ở Long An, khi tôi nhắn tin cho các bạn, các anh chị là lãnh đạo BBT và Toà soạn của 6 tờ báo về chuyện của Bằng, tất cả đều nhiệt tình đưa tin về em. Sáng qua, Báo Thanh Niên cũng có bài về Bằng. Còn ở Tuổi Trẻ, nhiều anh chị ở các VP Cần Thơ và VP Sông Tiền cùng nhau thăm hỏi Bằng. Ngoài ra, có hơn 20 anh chị là cán bộ, phóng viên Báo Tuổi Trẻ gửi tiền nhờ tôi chuyển cho em.



Đa phần sự quan tâm đến từ những người chưa gặp, chưa quen, chưa nghe tên Hữu Bằng trước đó.



Hôm làm việc với đại diện của Quỹ từ thiện, tôi nói thật: "Ca ghép thận của Bằng cần chi phí lớn quá, vượt quá khả năng hỗ trợ của bạn bè và cơ quan. Chỉ riêng chi phí y tế của ca ghép, dù cố gắng và gom tất cả các khoản hỗ trợ cũng chỉ có thể lo được một nửa". Thực ra cũng hy vọng sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng. Sau đó Ban điều hành Quỹ đã họp và quyết định hỗ trợ 500 triệu.



Hữu Bằng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ bởi vì mọi người yêu quý và trân trọng sự tử tế. Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế giải thích việc hỗ trợ em là "Để những điều tốt đẹp, những tấm gương người tốt việc tốt tiếp tục được nhân lên bởi ngòi bút của nhà báo Nguyễn Văn Bằng". Sự giúp đỡ và lan toả ấy cho thấy cuộc đời dù có lúc vầy lúc khác, nghề báo còn vất vả và cay đắng thì điều tử tế vẫn luôn tồn tại và kết nối những tấm lòng!