Cán bộ đến tận nhà làm khai sinh cho trẻ

Từ đầu tháng 9-2016, UBND phường Bình An (quận 2, TP.HCM) tổ chức lễ phát động công trình “Vì dân phục vụ”, trong đó đáng chú ý là chương trình hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh tại nhà. Theo đó, cán bộ phường sẽ tới nhà dân làm thủ tục và trả giấy khai sinh tại nhà.



Anh Ngô Thanh Tú, cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND phường Bình An, trao giấy khai sinh tại nhà cho anh Cao Việt Bắc (phải) ngay trong ngày 13-9. Ảnh: LÊ THOA.

Cứ ngồi nhà, có người tới lo

Trưa một ngày giữa tháng 9, chúng tôi theo chân anh Ngô Thanh Tú, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Bình An (quận 2, TP.HCM), đến tận nhà dân trên địa bàn phường để làm giấy khai sinh cho trẻ.

Đến nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (ngụ khu phố 2, phường Bình An), chị Yến hớn hở ra đón tiếp. Chị Yến cho biết sáng nay chị ghé UBND phường Bình An để hỏi về thủ tục làm giấy khai sinh cho con gái là Trần Ngọc Yến Linh (sinh ngày 7-8-2016), khi đi cũng không mang theo giấy tờ gì. Được cán bộ phường hướng dẫn UBND phường Bình An đang có chương trình tới tận nhà làm giấy khai sinh, chị Yến yên tâm về nhà.

Ngay sau đó, anh Ngô Thanh Tú đã trực tiếp liên hệ lại với chị Yến để đến nhà làm thủ tục khai sinh cho bé Yến Linh. Sau khi hướng dẫn chị Yến cung cấp các giấy tờ liên quan như giấy chứng sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận kết hôn, anh Tú bắt đầu điền thông tin vào tờ khai đăng ký khai sinh. Đồng thời hỗ trợ thủ tục làm luôn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như nhập hộ khẩu cho bé.

Chị Yến vui vẻ: “Lâu nay tôi ít khi lên phường làm hồ sơ nên cũng không rành về thủ tục lắm. Thêm nữa, tôi cũng mới sinh, đi lại còn yếu, chưa làm được gì nên được phường đến tận nhà giúp đỡ thế này tôi khỏe quá”.

Khi hoàn thành xong hồ sơ của chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, anh Ngô Thanh Tú tiếp tục tìm đến nhà anh Cao Việt Bắc (ngụ khu phố 2, phường Bình An) để làm giấy khai sinh cho bé Cao Minh Phước (sinh ngày 30-8-2016) sau giờ làm việc của anh Bắc.

Anh Bắc kể vợ anh còn ở quê (Bình Định), anh vào TP.HCM để tiếp tục công việc. Vì công việc anh gần như kín hết thời gian nên muốn làm giấy khai sinh cho con phải tranh thủ lắm mới đi được. May mắn có anh Ngô Thanh Tú đến tận nhà giúp anh làm thủ tục.

Đến chiều, anh Tú đã hoàn thành xong giấy khai sinh và lần lượt đến từng nhà trao tận tay giấy khai sinh có kèm mã số định danh cho ba mẹ của trẻ. Anh Cao Việt Bắc tỏ rõ niềm vui. “Tôi thực sự rất hạnh phúc khi cầm trên tay giấy khai sinh của đứa con đầu lòng. Tôi không ngờ phường Bình An lại hỗ trợ làm giấy khai sinh nhanh chóng như thế, mới làm trưa nay mà chiều đã có rồi. Đây là chủ trương quá tuyệt vời, giúp dân không phải đi lại phiền hà” - anh Bắc bày tỏ.

Gỡ khó được cái gì cho dân thì gỡ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Chủ tịch UBND phường Bình An (quận 2, TP.HCM), chia sẻ phường là cơ quan hành chính gần dân nhất do đó phường luôn mong muốn có thể phục vụ tốt nhất cho người dân.

Trước đây, phường Bình An đã thực hiện việc trả giấy khai sinh tận nhà cho dân nhưng vẫn không ngừng nghĩ cách làm sao phục vụ cho dân nhiều hơn nên đã tiến tới làm hồ sơ tại nhà cho dân luôn. “Mỗi lần phụ nữ sinh con phải kiêng cữ đi lại, chồng lo đi làm, còn ông bà ở nhà không rành rọt giấy tờ. Và dù chồng có đi làm khai sinh cho con cũng phải nghỉ làm mới đi được. Trong khoảng thời gian đó, nhỡ em bé có ốm đau thì lại không có thẻ BHYT (được cấp khi cấp giấy khai sinh) sẽ tốn kém chi phí. Từ suy nghĩ đó, chúng tôi đưa ra chương trình này để giúp cho bà con” - bà Nguyệt nói.

Theo bà Nguyệt, trong quá trình đến tận nhà giải quyết hồ sơ cho dân, cán bộ công chức có thể nắm sát được hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của dân để các ban ngành, đoàn thể có kế hoạch chăm lo tốt hơn. Hoặc người dân có gì thắc mắc thì cán bộ cũng có thể tư vấn ngay, gắn kết giữa người dân với chính quyền.

“Không chỉ riêng việc trả giấy khai sinh mà toàn bộ giấy tờ khác, phường Bình An cố gắng làm sớm trong khả năng có thể cho dân. Việc trả hồ sơ nếu đúng quy trình là bà con đã vui rồi nhưng sớm hơn thì bà con sẽ vui hơn. Vì thế khi có hồ sơ là cán bộ phải trình ngay cho lãnh đạo ký, trừ trường hợp cần thời gian xác minh. Thậm chí có nhiều lần cán bộ phường nhận hồ sơ điện thoại ngay cho lãnh đạo về ký gấp” - bà Nguyệt cho biết.