Chính sách cho trẻ tự kỷ, bao giờ?

Tự kỷ có thể xảy ra ở bất cứ gia đình nào. Phụ huynh phải nhận biết được thực sự những khó khăn của con em mình để cùng với chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ, chăm sóc con ở nhà cũng như ở trường. Phụ huynh cũng cần thận trọng lựa chọn các trung tâm để con được chăm sóc, hỗ trợ. Cuối cùng, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan truyền thông để phổ biến cho mọi người nhận thức đúng về trẻ tự kỷ. Bởi dù các em có khó khăn nhất định nhưng các em vẫn có khả năng phát triển, sống độc lập, trở thành một công dân có ích cho cộng đồng. PGS-TS PHẠM MINH MỤC, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Cần có đánh giá chính xác về tự kỷ Hội chứng tự kỷ cần coi là khuyết tật trí tuệ. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch 37/2012 về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện lại không có đối tượng tự kỷ do không được coi là khuyết tật. Vì thế, yêu cầu hiện nay là phải đánh giá được các mức độ của tự kỷ theo thang khuyết tật (đặc biệt, nặng, nhẹ). Điều này lại phụ thuộc vào phía cơ quan y tế cũng như các cơ quan chuyên môn khác. Khi đó mới áp dụng được chính sách. Thế nhưng việc sửa đổi Thông tư liên tịch 37 lại đang gặp vướng dù đã bàn nhiều. Bởi theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, các bộ không cùng nhau ban hành thông tư liên tịch nữa. Bộ nào phụ trách chính thì ban hành hoặc phải trình lên để Thủ tướng quyết định hoặc Chính phủ ra nghị định.

Một buổi sinh hoạt của trẻ tự kỷ. Ảnh: Bạch Dương Chưa kể nếu đưa trẻ tự kỷ vào đối tượng của chính sách thì phải sửa Nghị định 136/2013 về chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng được hưởng trợ giúp xã hội. Việc sửa đổi này là cơ hội để đưa trẻ tự kỷ vào diện đối tượng được hưởng chính sách. Nhưng cũng phải nói rằng ngay trước mắt thì chưa thể nào tất cả đối tượng trẻ em đó đều được hưởng chính sách. Điều cần thiết nhất là phải có tiêu chí phân loại trẻ tự kỷ. Bộ Y tế cần có những nghiên cứu, thống kê đánh giá được tình trạng trẻ em bị khuyết tật về trí tuệ, đặc biệt là những trẻ tự kỷ. Những đánh giá này là cơ sở để hướng dẫn các bậc cha mẹ có biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, sàng lọc, can thiệp sớm cho các em. Ngoài chính sách, tôi cho rằng trách nhiệm của gia đình cũng là điều cần đề cao. Nhà nước có lẽ chỉ hỗ trợ được những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Đa số các chính sách của Việt Nam hiện bị giới hạn bởi khả năng của nguồn ngân sách nhà nước. Thực tế hiện nay ngoài những hỗ trợ đối với các gia đình nghèo, cận nghèo thì chính sách bảo trợ xã hội chủ yếu áp dụng cho đối tượng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng và nặng mà thôi. Ông ĐẶNG HOA NAM, Cục trưởng

Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH