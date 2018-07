Cô gái 21 tuổi bị tạt sơn khắp người

“Khoảng 10 giờ 15 sáng 16-7, tôi đang ngồi chơi với người bạn trong nhà thì có bốn ông độ 35 tuổi đến 40 tuổi kéo bung cửa sắt rồi xộc vô nhà. Trong đó có một ông cầm lon sơn khá to màu đỏ đã mở nắp” - chị Nguyễn Thị Bích Thảo (21 tuổi, 51/5A ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nói.



Theo chị Thảo, một ông dữ dằn lớn tiếng hỏi mẹ chị Thảo đâu. Chị Thảo hoảng sợ, lắp bắp nói mẹ không có nhà. Chị Thảo còn nói cần gì thì các chú gọi điện thoại cho bà ấy. Một ông gằn giọng, hăm dọa tạt sơn vô chiếc xe đậu gần đó. “Tôi nói xe đó là của bạn, các chú không được tạt sơn. Tôi còn nói nếu các chú tới nhà quậy phá thì sẽ báo công an. Một ông nói muốn báo thì báo” - chị Thảo kể tiếp.



Chị Nguyễn Thị Bích Thảo vô cớ bị người lạ tạt sơn khắp người. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Bất ngờ một ông cầm lon sơn màu đỏ tạt khắp người tôi, từ đầu xuống chân. Nước sơn văng qua người bạn và em gái 14 tuổi của tôi. Chưa hết, ông này còn tạt sơn khắp nhà. Cầm lon sơn đập bể cánh cửa kiếng nhà tôi” - chị Thảo nói.



Chị Thảo hoảng hồn la lớn. Thấy vậy, bốn người này vội lên hai xe máy chạy mất. Những người hàng xóm chạy qua, dùng dầu hỏa rửa sạch vết sơn trên người, trên tóc chị Thảo và người bạn cùng em gái. Do ảnh hưởng của nước sơn nên mắt chị Thảo sưng bụp và đau nhức.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (cạnh nhà chị Thảo) cho biết khi nghe tiếng la của chị Thảo thì lật đật chạy qua. “Vừa bước ra cửa, tôi thấy bốn ông ngồi trên xe gắn máy chạy nhanh. Tôi không hiểu giữa bốn ông này và mẹ Thảo có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhìn cảnh Thảo bị sơn đỏ dính từ đầu xuống chân, không ai không xót ruột. Mà đâu chỉ Thảo, bạn và em gái Thảo cũng bị dính sơn trên người” - ông Ngọc lắc đầu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Minh Phú, Phó Trưởng Công an xã Trung Chánh , cho biết công an xã đã ghi nhận và lập biên bản sự việc. “Công an xã cũng sẽ trình báo vụ việc với Công an huyện Hóc Môn để phối hợp tìm ra những người đã tạt sơn chị Thảo” - ông Phú nói.