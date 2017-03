Con bạc tấn công 3 cảnh sát

Công an tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vây bắt chiếu đánh bạc mở trong khu vực đầm nuôi trồng thủy sản thuộc Xí nghiệp Nuôi trồng Thủy sản Đình Vũ đóng tại xã Tiên Hưng...

Khoảng 22h30 ngày 22/1, khi nhóm 3 cán bộ đi tốp đầu ập vào, yêu cầu người đánh bạc ngồi im, Vũ Văn Kết (42 tuổi, giám đốc xí nghiệp) quát: “Ai chỉ đạo chúng mày xuống đây...” và liên tục chửi bới. Ngay sau tiếng hô lớn Kết, nhiều người trong chiếu bạc đã tấn công các cán bộ làm nhiệm vụ.

Thượng úy Lê Văn Quyết (Đội phó Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Tiên Lãng) bị họ dùng xẻng vụt. Thượng úy Lê Văn Hưng (Đội phó) bị nhiều người khống chế, dùng gạch đập vào tay, trán... Trung úy Hoàng Công Trữ bị đập gậy vào đầu...

Đám đông chỉ dừng tay khi thượng úy Quyết nổ nhiều phát súng chỉ thiên và 6 công an đi tốp sau kịp thời đến tiếp ứng.

Đến ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập gần 30 nghi can liên quan việc chống người thi hành công vụ và đánh bạc này.

Theo nhà chức trách, chiều 22/1, Kết tổ chức ăn tất niên tại khu đầm nuôi trồng thuỷ sản, khoảng 30 người tham gia. Sau bữa nhậu, gần 20 người tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Trong vụ án Đoàn Văn Vươn, Kết là người được nhờ thuê máy xúc để phá nhà của gia đình ông Vươn.

Theo Quốc Biên (VNE)