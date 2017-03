Công an TP Biên Hòa dùng nhiều biện pháp dẹp chợ giấy giả

Các đội nghiệp vụ xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ tiến hành triệt phá, bắt xử lý trước pháp luật. Ban quản lý các khu công nghiệp cần có văn bản đề nghị các công ty, doanh nghiệp chặt chẽ trong khâu tiếp nhận hồ sơ người vào làm việc tại công ty… Thông báo kết quả xác minh, xử lý của Công an TP Biên Hòa về nạn làm giả giấy tờ mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh cho biết như trên.

Theo Công an TP Biên Hòa, sau khi báo phản ánh, công an đã kiểm tra hành chính các tiệm photocopy, công ty giới thiệu việc làm… nhưng chưa phát hiện chứng cứ liên quan đến việc làm giấy tờ giả. “Vì sau khi báo đăng, bọn tội phạm đã ngưng hoạt động và có những hoạt động tinh vi hơn nhằm đối phó với cơ quan công an” - thông báo nêu.

Công an cũng cho biết họ đã mời chủ 21 tiệm, cơ sở photocopy, in ấn, giới thiệu việc làm trên các phường Long Bình, Long Bình Tân, Bình Đa, An Bình cam kết không mua bán, làm các loại giấy tờ giả. Từ đầu năm 2013 đến nay, công an đã bắt giữ 19 người làm giả giấy tờ của cơ quan, Nhà nước và đã xử lý hình sự 14 bị can, đang xác minh làm rõ năm người còn lại…

Như chúng tôi đã thông tin, tại TP Biên Hòa tồn tại “chợ” giấy tờ, bằng cấp giả. Các chủ tiệm nhận làm tất tần tật các loại giấy tờ, bằng cấp giả với giá từ 60.000 đồng đến hàng triệu đồng, tùy loại. Các tiệm còn liên kết để làm giấy giả khi khách có nhu cầu…

DIỄM TRÂM