Cộng đồng chung tay giúp đỡ người cha nuôi hai con bại não

DANH SÁCH BẠN ĐỌC GIÚP ĐỠ BỐ CON ANH ĐẶNG HỮU NGHỊ 1. Ngô Trần Ngọc Chi: 200 ngàn 2. Bích Nhân: 200 ngàn 3. Đỗ Khánh Linh: 300 ngàn 4. Chương Anh Khoa: 200 ngàn 5. Hưng Thị Như Quỳnh: 500 ngàn 6. Một bạn không ghi tên: 1 triệu đồng 7. Quỳnh Anh và Kiệt: 2 triệu đồng 8. Bạn P.Đ.D: 2 triệu đồng 9. Trương HT: 500 ngàn đồng 10. Phương Anh Sóc: 1,5 triệu đồng 11. Vũ Thị Hương Châm: 1 triệu đồng 12. Lâm Mỹ Hạnh: 1 triệu đồng 13. Nguyễn Thị Phương Mai: 500 ngàn đồng 14. Nghiêm Sao Khuê: 500 ngàn đồng 15. Đinh Hồng Khanh: 5 triệu đồng 16. Phan Thị Hồng Ngọc: 500 ngàn đồng 17. Đỗ Thị Hồng: 200 ngàn 18. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh: 1 triệu đồng 19. Trần Thanh Tùng: 400 ngàn đồng 20. BAMBI: 300 ngàn đồng 21. Hà Thị Cẩm Nhung: 100 ngàn đồng 22. Trần Thị Hồng Phúc: 400 ngàn đồng 23. Chị KT: 1 triệu đồng 24. Chị Bình Thuận: 1 triệu đồng 25. Bạn JNH: 15 triệu đồng 26. Em An: 500 ngàn đồng 27. Nguyễn Hà Phương: 200 ngàn đồng 28. Bạn Hà Xù: 1 triệu đồng 29. Em Dung (bạn anh Phú): 500 ngàn đồng 30. Lê Thị Ngoan: 500 ngàn đồng 31. Cuong Doan: 500 ngàn đồng 32. Trương Thiên Thanh: 1 triệu đồng 33. Lưu Thị Ha: 200 ngàn đồng 34. Nguyễn Thị Đoan Trang: 2 triệu đồng 35. Trần Phương Hân: 1 triệu đồng 36. Đàm Hà Phú: 2 triệu đồng 37. Bạch Hoàn: 200 ngàn đồng 38. Ngô Nguyệt Hữu: 600 ngàn đồng 39. Trường Giang: 200 ngàn đồng 40. Một bạn không nêu tên: 200 ngàn đồng 41. Phạm Võ Nguyên Hạnh: 100 ngàn đồng 42. Nguyễn Thị Lan Hiên: 500 ngàn đồng 43. Một bạn không nêu tên: 500 ngàn đồng 44. Phạm T.B. Quyên: 200 ngàn đồng 45. Lê Hạc Quế Tiên: 300 ngàn đồng 46. Nguyễn Quỳnh Trang: 100 ngàn đồng 47. Một bạn không nêu tên: 200 ngàn 48. Đoàn thị Minh Nguyệt: 500 ngàn 49. Đặng Thị Hồng Hạnh: 500 ngàn 50. Phạm Thị Hải Yến: 500 ngàn 51. Ngọc Minh: 200 ngàn 52. Bạch Lan: 1 triệu 53. NHP (đề nghị giấu tên): 600 ngàn 54. Nguyễn Thị Hồng Quyên: 1 triệu 55. Nguyễn Thị Trang Đài: 50 ngàn 56. Bé Nâu: 500 ngàn 57. Trần Thị Thúy Nga: 500 ngàn 58. Nguyễn Ngô Bích Linh: 2 triệu 59. Nguyễn Thị Phương Lan: 500 ngàn 60. Vũ Thị Thùy Trang: 1 triệu 61. Nguyễn Lan Hương: 1 triệu 62. Lê Thị Loan: 200 ngàn 63. Võ Thị Thanh Phương: 5 triệu 64. Trần Hồng Nguyên: 1 triệu 65. Vũ Thị Hải Anh: 500 ngàn 66. Trần Nữ Thùy Dung: 500 ngàn 67. Nguyễn Thị Tuyết Hồng: 500 ngàn 68. Nguyễn Thế Thanh Vân: 200 ngàn 69. Đào Minh An: 500 ngàn 70. Trương Thị Thúy Hằng: 100 ngàn 71. Tuệ An: 300 ngàn 72. Một bạn không nêu tên gửi ngày 8-7: 500 ngàn 73. Đặng Phương Dung: 2 triệu 74. NTH: 300 ngàn 75. Đỗ Hữu Ca: 5 triệu 76. Phan kiều Ngọc: 1 triệu 77. Đặng Huỳnh Huy Khánh: 200 ngàn 78. NĐH: 350 ngàn