Cục An toàn Thực phẩm không được vào nơi sản xuất thực phẩm chức năng “bẩn“

Tại buổi kiểm tra, hai địa chỉ trên đều bị khoá trái. Chủ công ty là ông Nguyễn Xuân Cường (Dầu Tiếng, Bình Dương) không có mặt.

Trong cuộc làm việc tại văn phòng Công an phường 4, quận 8, chính quyền địa phương cho biết đã giao dân phòng giám sát, địa chỉ 115 đã được dân phòng khoá, tại đại chỉ 118C ngoài ổ khoá của công ty thì còn khoá chồng ổ khoá của phường.

Mặc dù ông Long đề nghị chính quyền địa phương mở cửa căn nhà số 115 do chính quyền địa phương khoá để kiểm tra hiện trạng hàng hoá phòng công ty tẩu tán, tuy nhiên lãnh đạo phường 4, quận 8 không đồng ý mặc dù chìa khoá do họ giữ và ổ khoá không hề niêm phong. Lý do chính được đưa ra là do chủ vắng mặt và chưa đủ cơ sở pháp lý để phá cửa nhà 118c.



Cửa bị khoá tại địa chỉ 118C của Công ty TNHH MTV MC Food



Mặc dù chính quyền địa phương quản lý, giám sát nhưng tại địa chỉ 115 vẫn được mở cửa, người ra vào trước khi đoàn kiểm tra đến. Ông Long hỏi chính quyền địa phương vì sao dân phòng mở cửa địa chỉ 115 được và đoàn thì không mở cho vào. Đại diện UBND phường 4, quận 8 nói sẽ làm rõ vì sao dân phòng mở cửa? Ông Long đề nghị niêm phong căn nhà 115 là trụ sở công ty, cũng là địa chỉ đăng ký tạm trú của ông Cường, phòng công ty tẩu tán hàng hoá, máy móc (vì nghi ngờ tẩu tán hàng hoá).



Hàng hóa của công ty



Theo báo cáo của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Cục An toàn TP cấp cho công ty MC Food hơn 30 Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm, tuy nhiên hiện chưa rõ nó còn thời hạn hay không?

Qua kiểm tra, công ty sản xuất tám sản phẩm. Tuy nhiên sản phẩm đó có đúng nội dung xin phép, có đảm bản chất lượng, an toàn thực phẩm hay không thì tiếp tục làm rõ. Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế quận 8 và chính quyền địa phương giám sát không cho sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.