Cục đường bộ yêu cầu xử lý phản ánh 'vì sao xe container thành hung thần'

Ngày 16-7, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng, Tổng cục đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Bộ GTVT, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra, xử lý theo phản ánh của Báo Pháp Luật TP HCM.



Báo Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 14 – 7) có bài viết "Đưa ảnh, ba ngày sau có bằng lái" phản ánh việc tiếp nhận hồ sơ, tiêu cực trong công tác sát hạch, cung cấp giấy phép lái xe hạng FC giả tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giới thiệu việc làm An Lộc (số 64 tổ 1, phường An Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai). Theo Tổng cục đường bộ, việc tiếp nhận hồ sơ học lái xe thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe. Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn giới thiệu việc làm An Lộc không có chức năng tiếp nhận hồ sơ đào tạo lái xe ô tô.

“Để quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và kịp thời xử lý các vi phạm, đề nghị Sở GTVT Đồng Nai báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH giới thiệu việc làm An Lộc và xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT”, văn bản nêu.