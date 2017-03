Đã khởi tố vụ án một CSGT bị tố hiếp dâm

Chiều 24-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với chị L. (giám đốc một doanh nghiệp ở huyện Kinh Môn, Hải Dương) để củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chị L. có đơn tố cáo thiếu tá D. hiếp dâm chị trong ô tô ở sân một nhà nghỉ tại xã Thủy An (huyện Đông Triều) vào chiều 29-8. Khi chị L. vùng thoát ra ngoài tri hô, Công an xã Thủy An và huyện Đông Triều đã có mặt và lập hồ sơ ban đầu.

H.HOÀNG