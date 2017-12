Đà Nẵng đau đầu với người chưa thành niên phạm tội

Tăng số bị can là người chưa thành niên Theo thống kê của VKSND TP Đà Nẵng, đến cuối tháng 10-2017, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 788 vụ án/1.207 bị can, tăng 59 vụ án/46 bị can. Trong đó có 89 bị can chưa thành niên (chiếm 7,3%, tăng 1,6%), 27 bị can là học sinh, sinh viên.