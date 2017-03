Đà Nẵng khẩn trương lắp đặt 32.000 chỗ ngồi xem pháo hoa

Ngày 25-3, Công ty cổ phần Đông Dương (TP.HCM) đang khẩn trương tiến hành lặp đặt hệ thống dàn giáo các khán đài phục vụ Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC2015) với chủ đề “Đà Nẵng-Bản giao hưởng sắc màu” sẽ diễn ra vào hai ngày 28, 29-4-2015.



Khu vực khán đài B2 đang được khẩn trương hoàn thành với 50 công nhân thay nhau làm liên tục. LÊ PHI

Ông Quang Hữu Minh Tâm (phó Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị Công ty cổ phần Đông Dương), cho biết : “Chúng tôi có một tháng để hoàn thành việc lắp đặt này. Đến ngày 24-4 chúng tôi phải xong mọi công đoạn và bàn giao cho ban tổ chức. Hiện chúng tôi đang huy động hơn 50 công nhân cùng máy móc vận chuyển dàn giáo đến tập kể để làm liên tục cho kịp tiến độ”.



Các công nhân đang gấp rút hoàn thành khán đài B2. LÊ PHI

Ông Tâm khẳng định, trong 1 tháng công ty phải lắp đặt và bàn giao xong cho TP Đà Nẵng hệ thống khán đài có sức chứa 32.000 chỗ ngồi với hệ số an toàn đạt 2,5 lần. Lắp xong chúng tôi phải mời các đơn vị chức năng cùng Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tiến hành thử tải, kiểm tra hệ số an toàn. Nếu đạt thì mới được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn và cho phép bàn giao”, ông Tâm nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Ban tổ chức DIFC 2015 năm nay cuộc thi sẽ có 5 đội đến từ 5 châu lục tham dự gồm: Nam Phi, Hoa Kỳ, Úc, Ba Lan và chủ nhà Đà Nẵng. Muốn tổ chức được cuộc thi này thì phải huy động 50 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến Ban tổ chức sẽ bán vé với già từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/vé/đêm.