Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cử đoàn sang Nepal hỗ trợ công dân

Người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt sau trận động đất kinh hoàng tại Kathmandu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Trần Quang Tuyến, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam Ấn Độ cho biết, theo thông tin mà Đại sứ quán nắm được, cho đến nay còn khoảng 16 du khách Việt Nam đang ở Kathmandu, trong đó một số đã có vé máy bay đang chờ về nước. Một nhóm năm người leo núi bị kiệt sức, tá túc tại một doanh trại quân đội hiện đã được đưa về khách sạn ở Kathmandu. Khi tới Kathmandu, đoàn cán bộ Đại sứ quán sẽ nắm tình hình cụ thể, nếu ai có nguyện vọng sẽ tìm cách đưa về New Delhi để nối chuyến bay trở về Việt Nam. Một số du khách khác của Việt Nam tại Nepal đã có thông tin nhưng hiện vẫn chưa liên lạc được. Đại sứ quán đã cung cấp các số điện thoại cần thiết trên Website, trên Facebook và các phương tiện truyền thông khác để tiện liên hệ.Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam đã gửi công hàm cho bộ Ngoại giao Nepal và Đại sứ quán vương quốc này tại Ấn Độ đề nghị giúp đỡ những người Việt Nam tại Nepal, đồng thời làm việc với Vụ Phương Nam, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhờ giúp đỡ đưa du khách Việt Nam đang bị kẹt tại Nepal sang New Delhi để tiếp tục hỗ trợ họ trở về nước an toàn.

Các cơ quan chức năng Nepal và Ấn Độ đã nhận lời sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ công dân Việt Nam./.

Theo Vietnam+