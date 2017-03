Đang lấy lời khai, công an bỏ đi... ăn tiệc!

Hơn bảy tháng mới giám định cũng không sao?! . Phóng viên: Việc anh Tùng tố cáo bị ông Hải đánh được kết luận ra sao, thưa ông? + Đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Tân Phước: Thanh tra công an tỉnh chưa có cơ sở kết luận anh Tùng bị đánh. . Nhưng sau khi bị ông Hải mời làm việc thì gia đình phát hiện anh Tùng có nhiều vết thương. BV Đa khoa Tiền Giang cũng ghi đa chấn thương phần mềm, trong khi hồ sơ Trung tâm Y tế huyện Tân Phước cho thấy trước khi bị mời làm việc, anh Tùng chỉ bị một vết bầm ở đầu gối. Điều này được giải thích ra sao? + Gia đình anh Tùng có chụp ảnh các vết thương cho rằng bị công an đánh. Mình có thể nghi ngờ nhưng phải căn cứ vào chứng cứ. Kết luận giám định tỉ lệ giám định thương tích là 0% nên không xử lý. . Sao công an huyện không cấp giấy để anh Tùng đi giám định sớm mà đợi đến bảy tháng sau mới cấp? + Đến khi tôi về đây (1-7) thì đã có quyết định cho đi giám định rồi. Trước đó thế nào tôi không rõ vì tôi không trực tiếp chỉ đạo xử lý. . Việc để một thời gian dài mới giám định thì những vết thương phần mềm sẽ lành, việc giám định còn khách quan không? + Liên quan đến khoa học thì tôi chịu. . Nhưng ông có cho rằng nếu giám định sớm thì sẽ rõ nhiều vấn đề, ít nhất người dân sẽ không nghi ngờ có bao che? + Nếu có thương tích gây biến dạng như gãy răng, gãy tay… thì mấy năm sau vẫn giám định được. Nếu anh chỉ bị phần mềm thì sau 5-10 ngày sẽ không còn. Vì vậy nếu là vết thương phần mềm thì tại thời điểm đó giám định cũng không có. Thanh tra tỉnh đã kết luận cụ thể nên gia đình không nên quá bức xúc. Ở đây tôi nói anh em có sai, như Đại úy Hải làm việc với anh Tùng nhưng không lấy lời khai, rồi bỏ đi ăn tiệc mà không phân công ai thay thế. Đại úy Hải có uống bia rượu rồi về tiếp tục làm việc và bỏ đi uống trà là sai nữa. Nghĩa là anh em làm việc theo kiểu “nông dân”, tình cảm mà không có nguyên tắc. Qua họp tập thể anh em (Đại úy Hải, Trung úy Vấn - PV) đã thừa nhận có sai. _________________________________ Co giật toàn thân, khai do bị đánh Tối 5-3 (hôm xảy ra sự việc đánh nhau giữa các thanh niên - PV), bệnh nhân Tùng nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, bị một vết bầm nhẹ ở đầu gối phải. Ngoài ra, toàn thân không trầy xước, cổ mềm, bụng mềm không đau, các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường. Ngày 6-3 (hôm anh Tùng bị công an mời - PV), bệnh nhân tiếp tục nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, tay chân gồng cứng, cổ cứng, khai do bị đánh. Trung tâm đã cho bệnh nhân thở ôxy 20 phút, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên. BS LÊ VĂN ĐỨC, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phước