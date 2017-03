Đề nghị truy tặng bằng khen cho người dân truy bắt tội phạm

(PL)- Ngày 12-2, Công an tỉnh Hậu Giang lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang và Bộ Công an truy tặng bằng khen cho anh Đồng Văn Bé (ngụ xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) vì đã dũng cảm quên mình, kiên quyết truy bắt tội phạm và nhằm cổ vũ, động viên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.