Đi khám bệnh, bé gái ba tuổi bị xâm hại

Ngày 13-6, Công an phường 7, quận 10 (TP.HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ và nghi can Tạ Quang Bình cho cơ quan điều tra Công an quận 10 thụ lý theo thẩm quyền. Bước đầu Bình đã thừa nhận có hành vi xâm hại một bé gái ba tuổi.

“Gây án” trong phòng đo khám Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 12-6, vợ chồng anh NVH (ngụ quận Bình Tân) đến Công an phường 7 trình báo con gái của họ là bé T. (ba tuổi) nghi bị xâm hại tình dục khi đi khám bệnh tại Trung tâm Sức khỏe cộng đồng (số 10 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, do Sở y tế TP.HCM quản lý chứ không phải do UBND phường 7, quận 10 quản lý như đã nêu). Theo vợ chồng anh H., người có hành vi đồi bại chính là Tạ Quang Bình, kỹ thuật viên phụ trách máy móc trong đo khám chẩn đoán bệnh của Trung tâm. Anh H. cho biết cháu T. thường bị ho và hen suyễn. Vợ chồng anh đưa con đi khám ở phòng mạch nhưng cơ sở y tế tư nhân không có thiết bị đo xác định mức độ hen suyễn nên bác sĩ điều trị giới thiệu vợ chồng anh đến trung tâm này để đo. Cách đây sáu tháng, anh H. đưa cháu T. đến trung tâm đo khám thì chính Bình là người phụ trách đo cho cháu T. Lần đó do T. còn quá nhỏ nên chưa đo được. Bình bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: LƯU NGUYỄN Gần đây, cháu T. liên tục bị hen suyễn nên gia đình đưa cháu đến trung tâm đo khám lại. Khoảng 17 giờ ngày 12-6, vợ anh H. là chị P. chở con đến trung tâm và đưa vào phòng Bình để Bình đo độ hen suyễn, còn chị ngồi chờ bên ngoài. Khoảng 30 phút sau, Bình dắt cháu T. ra thông báo với chị P. là Bình đã đo hai lần nhưng chưa được, Bình sẽ tiếp tục đo lần nữa cho kết quả được chuẩn xác. Tiếp theo, Bình yêu cầu chị P. đi xuống quầy thu viện phí để đóng tiền. Chị P. định dắt con theo thì Bình nói: “Để tôi đưa cháu vào phòng ngồi chờ, cháu bị suyễn không nên dắt đi nhiều”. Sau khi đóng viện phí, chị P. quay lại phòng thì nhìn thấy Bình ẵm cháu T. từ phòng đi về phía nhà vệ sinh, lúc đó cháu T. giãy giụa khóc lớn. Chị P. chạy lại gần thì phát hiện vùng kín của con chảy máu. Nghi ngờ Bình xâm hại con nên chị P. túm áo Bình hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, Bình khăng khăng nói không biết, một số người tại trung tâm cũng đứng về phía Bình. Bức xúc, chị P. chạy ra đường hô hoán lên và nhờ người gọi công an phường đến giải quyết. Sẽ điều tra, làm rõ Tại cơ quan công an, qua việc khám người Bình, điều tra viên nhận thấy dương vật Bình bị rách, rướm máu, quần áo của Bình đang mặc có dính vài giọt máu. Sau vài tiếng đồng hồ truy hỏi, Bình mới thừa nhận đã có hành vi xâm hại cháu T. trong lúc phòng khám vắng người. Chiều 13-6, cháu T. được gia đình đưa đi giám định tại Trung tâm Pháp y TP.HCM và BV Nhi đồng để xác định cháu có bị xâm hại tình dục hay không. Cha cháu T. cho biết cháu luôn trong tình trạng hoảng loạn, sợ người lạ, các bác sĩ phải gây mê cho cháu để tiến hành giám định. Đồng thời, gia đình đang gõ cửa các cơ quan bảo vệ trẻ em để cùng lên tiếng tham gia bảo vệ cháu T. Theo cơ quan điều tra Công an quận 10, phải chờ có kết quả giám định để củng cố chứng cứ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo. Hiện Bình đang bị tạm giữ và cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc. ÁI NHÂN