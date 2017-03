Đưa toàn bộ trẻ tại chùa Bồ Đề vào Trung tâm bảo trợ xã hội

Đó là thông tin Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải cho biết tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua (19-8). Ông Hải cũng cho biết, đến ngày 18-8, chùa Bồ Đề đã có văn bản đề nghị đưa toàn bộ số trẻ đang nuôi dưỡng tại chùa vào Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố (TP).



Toàn bộ trẻ tại chùa Bồ Đề sẽ được đưa vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố

Theo ông Đỗ Mạnh Hải, từ năm 1989, chùa Bồ Đề đã tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi. Nhiều tập thể, cá nhân đã đóng góp, hỗ trợ tiền, vật chất để chùa nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng. Sau khi có vụ việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, ngày 4-8, UBND quận đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề. Tại thời điểm kiểm tra, tại chùa có 135 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 55 trẻ em dưới 6 tuổi; trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi có 37 người.

Đối chiếu hồ sơ cho thấy, có 24 người (21 trẻ em và 3 người già) có tên trong hồ sơ nhưng không có mặt tại thời điểm kiểm tra. Công an quận Long Biên đã chỉ đạo công an phường Bồ Đề trực tiếp cử người đi xác minh theo các địa chỉ do trụ trì chùa cung cấp. Đến ngày 8-8-2014, đã làm rõ có 3 người già và 5 trẻ em đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội của TP; 13 trẻ em hiện đang được gia đình nuôi dưỡng; 1 trẻ được nhận làm con nuôi (có quyết định của UBND phường Bồ Đề) và 2 trẻ em hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại chùa khác.



Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra chùa Bồ Đề chưa đủ điều kiện để thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30-5-2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. "Do số lượng đối tượng đến nương nhờ tại chùa ngày càng lớn nên cơ sở vật chất không bảo đảm, người chăm nuôi các đối tượng không có kỹ năng nghiệp vụ, chùa không có kinh nghiệm quản lý, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước chưa hướng dẫn sâu sát, chưa kiên quyết đối với một số nội dung chưa bảo đảm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa nên đã tạo ra sơ hở trong việc quản lý các đối tượng đang nuôi dưỡng tại chùa, bị kẻ gian lợi dụng để trục lợi cá nhân. Cụ thể là Nguyễn Thị Thanh Trang - người nương nhờ trong chùa Bồ Đề đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ”, ông Hải nói.



Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Công an TP đã bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng (Trang, Nguyệt) như đã thông tin với báo chí. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp cũng đã phê chuẩn bắt tạm giam 2 đối tượng này. Hiện Công an TP đang tiếp tục điều tra để xử lý đúng người đúng tội. "Báo chí đặt nhiều câu hỏi về việc trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan có liên quan đến vụ mua bán trẻ em không? Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự thì đến nay chưa có căn cứ xác định trụ trì chùa Bồ Đề có vi phạm pháp luật, ông Ngọc khẳng định.