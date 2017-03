Dùng súng dọa con nợ, bắn nhầm người

Chiều 19-11, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Bảo (25 tuổi, ngụ hẻm 359 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi sử dụng súng tự chế (súng bút) bắn thủng ruột cụ bà Nguyễn Thị Hường (69 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều). Vụ việc này, PC45 Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chị ĐNB (ngụ quận Ninh Kiều) cùng Bảo có mối quan hệ làm ăn. chị B. vay của Bảo 1,7 triệu đồng, trả góp hằng ngày (60.000 đồng/ngày) và hiện chưa trả dứt nợ.

Khẩu súng bút - tang vật vụ án công an thu giữ. Ảnh: GIA TUỆ

Khoảng 21 giờ ngày 15-11, NTTM, bạn gái của Bảo, đến nhà chị B. đòi tiền góp nhưng chị B. trả lời “chưa có tiền trả”. giữa hai bên xảy ra cự cãi và M. gọi điện thoại cho Bảo. Nghe tin, Bảo lấy xe chạy qua nhà Trương Thanh Nhã (quận Cái Răng, Cần Thơ) lấy một cây súng tự chế (súng bút), một cây dao, đồng thời rủ Nhã đến nhà chị B. để “nói chuyện phải quấy”. Khi Bảo, Nhã và một số bạn bè của Bảo đến nhà chị B. thì giữa hai bên xảy ra xung đột, ẩu đả nhau. Trong lúc ẩu đả, Bảo lấy súng tự chế ra bắn đe dọa, không ngờ đạn trúng vào bụng bà Nguyễn Thị Hường (mẹ chồng chị B.) khiến bà Hường gục tại chỗ và được đưa đi BV Quân y 121 cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, bà Hường bị bắn đứt ruột non, các y bác sĩ đã phẫu thuật lấy đầu đạn và đang hồi phục sức khỏe cho bà. Riêng Bảo và nhóm bạn khi vừa gây án đã bị người dân và cảnh sát 113 vây bắt, dẫn giải về trụ sở công an để làm rõ.

Đòi nợ thuê gây thương tích người vô can Ngày 19-11, Công an TP Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra vụ đòi nợ có tính chất côn đồ, gây thương tích nặng cho người không liên quan. Theo điều tra ban đầu, anh HVM (trú Liên Mạc, Từ Liêm) có vay Nguyễn Đỗ Hoàn 80 triệu đồng vào tháng 11-2011. Hoàn đòi nợ nhiều lần nhưng anh M. chưa trả. Chiều tối 10-9, Hoàn cùng các “chiến hữu” gồm Hưng, Hùng, Ngọc, Mẩu (chưa xác định lai lịch) đến nhà anh M. đòi tiền. Trong lúc cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau nhưng được hàng xóm can ngăn. Sau đó các đối tượng bỏ đi, anh M. cũng rời khỏi nhà. Đến 21 giờ cùng ngày, Hoàn, Mẩu đem theo súng Colt tự chế đến nhà anh M. nhưng không gặp anh M. Thấy anh Nguyễn Vũ Quý (ở cạnh nhà anh M.) đang ngồi uống nước gần đó, tức giận vì bị ngăn cản lúc sáng, Mẩu đã dùng súng bắn ba phát vào chân trái anh Quý gây thương tích. Phòng CSHS đã bắt Hoàn, Mẩu và truy bắt các đối tượng còn lại. Cùng ngày, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt Nguyễn Thế Nguyên, Nguyễn Hữu Tú (cùng trú ở Hồng Bàng, Hải Phòng) và Nguyễn Tú Anh để điều tra vụ cố ý gây thương tích. Trước đây, anh Trần Mạnh Cường và vợ là Lê Thị Lan (trú Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) có vay của Nguyên 6 triệu đồng, trả lãi 150.000 đồng/ngày. Tối 18-11, nhóm Nguyên đến nhà chị Lan đòi nợ rồi xảy ra mâu thuẫn. Chúng đã đánh chị Lan khiến nạn nhân té ngã, chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ và tay trái. NGUYỄN DÂN

