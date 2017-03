Dừng thi công dự án hút cát gây nứt nhà dân

Ngày 25-4, UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết cơ quan này đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Thương mại- xây dựng- tư vấn đầu tư Quốc Bảo (gọi tắt là Công ty Quốc Bảo) phải tiếp tục tạm dừng thi công dự án nạo vét đất cát bồi lấp, thông luồng cảng cá Tiên Châu- lạch Vạn Củi thuộc hai xã An Ninh Tây, An Ninh Đông của huyện Tuy An. Công văn này không nêu thời gian được thi công trở lại.

Công văn trên cho biết trước đây chủ đầu tư là UBND huyện Tuy An cho phép Công ty Quốc Bảo tiếp tục tổ chức thi công trở lại từ ngày 24-4. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra của theo cầu của UBND tỉnh Phú Yên về tình trạng nhà dân bị nứt tại xã An Ninh Đông, Ban Quản lý dự án thấy cần có giải pháp giải quyết rõ hơn tình trạng trên, đồng thời địa phương cần thêm thời gian để tuyên truyền, vận động nhân dân nên yêu cầu đơn vị thi công phải dừng việc hút cát.





Ngôi nhà của ông Phan Văn Niên (thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông) có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do tường bị vỡ, nứt toác. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM ngày 23-4 có bài “Hút cát khiến hàng chục ngôi nhà nứt toác” phản ánh hiện có 79 ngôi nhà ở xã An Ninh Đông, 21 ngôi nhà ở xã An Ninh Tây bị đe dọa trực tiếp bởi dự án trên; trong đó có 36 ngôi đã bị nứt tường, lún nền, sập móng. Trong khi Ban Quản lý dự án cho rằng những ngôi nhà này bị nứt trước khi thi công dự án thì người dân khẳng định nhà bị nứt, sụt lún sau khi Công ty Quốc Bảo hút cát hai tháng.

Người dân cho rằng nguyên nhân gây hư hỏng nhà là do việc hút cát gây sạt lở. Ban Quản lý dự án cũng thừa nhận đơn vị thi công đã hút cát không đúng vị trí, độ sâu theo thiết kế.