Giả danh nhà báo để tống tiền

Chiều tối 12-3, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra vẫn đang tạm giữ hình sự ông Mai Xuân Bình (thường trú tại Lâm Đồng, 34 tuổi, cộng tác viên báo Thanh Niên tại Bình Phước) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vòi hàng chục triệu mới viết bài

Trước đó, lúc 11 giờ sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang ông Bình đang nhận tiền của chị H. tại phòng trọ của ông Bình trong hẻm đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định ông Bình đòi chị H. (là một phó trưởng phòng của Đài PT-TH tỉnh Bình Phước, vợ của một lãnh đạo huyện Bù Gia Mập) phải “chi phí” 20 triệu đồng mới viết bài về một vụ việc liên quan đến nợ tiền. Trước đó, ngày 7-3, ông Bình đã nhận 2 triệu đồng, ngày 8-3 nhận 3 triệu đồng, ngày 11-3 nhận 18 triệu đồng và sáng 12-3, ông Bình tiếp tục hẹn chị H. đến phòng trọ của mình đưa thêm tiền thì mới viết bài. Do chị H. nghi ngờ và bức xúc việc ông Bình liên tục đòi tiền nhưng bài thì không thấy đăng báo nên chị H. đã báo công an.

Chị H. đã lưu giữ các tin nhắn, cuộc gọi của ông Bình có liên quan đến việc nhận tiền.

Mai Xuân Bình (giữa) bị công an còng tay và dẫn giải ra khỏi phòng trọ. Ảnh: Binhphuoc online

Sau khi bắt giữ, công an đã thực hiện khám xét nhà trọ, kiểm tra giấy tờ tùy thân, điện thoại, sau đó đưa ông Bình về trụ sở Công an phường Tân Phú. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Bình vẫn bị tạm giữ để lấy lời khai.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, ông Bình đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra các vụ việc liên quan đến hoạt động tác nghiệp của cộng tác viên này. Vị lãnh đạo cũng cho biết cơ quan điều tra đã theo dõi, có chứng cứ các vụ nhận tiền của ông Bình trước đó.

Xưng phóng viên khi làm việc

Theo tìm hiểu, ông Bình được nhận làm cộng tác viên thường trú tại tỉnh Bình Phước của báo Thanh Niên từ năm 2010 đến nay. Dù chỉ là cộng tác viên nhưng ông Bình lại in danh thiếp là phóng viên. Khi quan hệ công tác với các cơ quan chức năng, lãnh đạo ở tỉnh Bình Phước, ông Bình luôn giới thiệu là phóng viên và gửi danh thiếp. Lãnh đạo một sở ở Bình Phước cho biết trước đây ông Bình có lần đến gặp ông và đặt vấn đề để phỏng vấn nhưng không đưa ra vụ việc cụ thể mà hỏi vòng vo, chất vấn với lời lẽ không chuẩn mực nên vị lãnh đạo này đã từ chối trả lời.

Ông Bình chỉ là cộng tác viên khoán việc Chiều 12-3, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi về sự việc trên, nhà báo Đặng Việt Hoa - Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên nói: “Bình chỉ là cộng tác viên của báo Thanh Niên dưới dạng khoán việc, có hưởng phụ cấp. Tuy nhiên, do năng suất thấp nên Ban biên tập quyết định sẽ chấm dứt hợp đồng khoán việc với ông Bình vào tháng 3 này. Tôi chưa nắm cụ thể vụ việc thế nào nhưng nếu hành vi vòi vĩnh lấy tiền của người dân là không chấp nhận được. Việc làm của cộng tác viên này làm ảnh hưởng đến uy tín của báo, đây là một tai nạn của báo Thanh Niên”.

