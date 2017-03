Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận: Mới tình nghi đã nổ súng là sai

Nạn nhân Tô Trung cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Minh Trân

Ngày 26-6, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi về vụ hai cảnh sát hình sự Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) nổ súng trúng anh Tô Trung vào tối 17-6, Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết: Anh Trung chỉ vi phạm hành chính khi tham gia giao thông. Hai cảnh sát hình sự mới tình nghi anh là tội phạm mà đã nổ súng trúng anh là sai. Hiện công an đã tạm đình chỉ công tác hai cảnh sát này để làm kiểm điểm.

Về thông tin công an đã khởi tố vụ án nổ súng để điều tra, tướng Kỳ khẳng định: Công an không khởi tố vụ án và đang chờ hai cảnh sát kiểm điểm. Trên cơ sở kiểm điểm này, công an sẽ có hướng xử lý hành chính nghiêm khắc với họ.

Tướng Kỳ cũng thông tin sau khi xảy ra sự việc, công an đã đến thăm hỏi, động viên và đã nhờ bệnh viện điều trị, chăm sóc tốt nhất cho anh Trung trong điều kiện có thể. Công an cũng đã lo toàn bộ chi phí điều trị cho anh Trung. Hiện anh Trung và gia đình chưa yêu cầu, khiếu nại gì…

Như chúng tôi đã thông tin, tối 17-6, hai chiến sĩ hình sự thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện trên đường truy bắt đối tượng thì phát hiện anh Trung chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và có nhiều khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Anh Trung tưởng cướp nên chạy luôn, bị cảnh sát hình sự đuổi theo, nổ súng chỉ thiên rồi nổ súng vào bánh xe trúng vào phần hông của anh Trung.

VI TRẦN