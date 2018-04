Giành nuôi con để khỏi cấp dưỡng

Thỏa thuận cấp dưỡng không xong thì tòa giải quyết Về mức cấp dưỡng nuôi con quy định tại Điều 53 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau: “Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng... Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết”.