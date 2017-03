Bày cách kiếm cơm cho thanh niên nghèo

Nên hỗ trợ thêm trẻ đường phố nhỏ tuổi hơn Đây là một trong những mô hình hay, hết sức có ý nghĩa. Một khi đánh giá được các em có sở thích gì, nguyện vọng ra sao, khả năng như thế nào thì các anh chị quản lý trong dự án sẽ thiết kế các chương trình can thiệp và hỗ trợ phù hợp. Nếu sở thích và nguyện vọng của các em nằm ngoài khả năng can thiệp và hỗ trợ của mình thì dự án sẽ kết nối với các tổ chức khác có khả năng để cùng hỗ trợ. Nhu cầu được tiếp cận của thanh thiếu niên với mô hình này rất nhiều, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nếu có thể thay vì chỉ tiếp nhận các đối tượng trẻ em từ 17 tuổi trở lên thì dự án có thể mở rộng tiếp nhận thêm các đối tượng trẻ em từ 15 tuổi trở lên vì trên thực tế đây là độ tuổi theo Bộ luật Lao động các em đã được phép tham gia vào một số loại hình lao động phù hợp với độ tuổi và sức khỏe. Nếu chỉ tiếp cận ở độ tuổi từ 17 thì sẽ hạn chế cơ hội với những em từ 15 đến 16 tuổi - lứa tuổi cần có sự định hướng, can thiệp để vượt qua khó khăn. Ông PHẠM ĐÌNH NGHINH, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) ___________________________________ Tụi mình đi tìm rồi nói chuyện với mấy em lang thang ngoài đường, có em đang trong băng nhóm giang hồ. Nhiều người lớn nghĩ tụi mình đi buôn người. Thậm chí còn có ý định gọi cảnh sát đến bắt. Một lần không được thì lần hai, rồi lần ba… cứ kiên trì cho đến khi các em và gia đình thấy được sự chân thành của tụi mình. Chị HOÀNG NGA, tình nguyện viên của lớp học Tôi đến đây ngay sau khi hoàn thành khóa học của mình. Tôi muốn kết nối và cùng chia sẻ với các bạn thanh niên về những khó khăn mà họ đang mắc phải. Khi hướng dẫn các bạn, nhìn thấy các bạn trưởng thành hơn qua từng ngày, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình. Có bạn còn khiến tôi cảm thấy xúc động, nể phục và tôi lấy đó làm động lực để đi tiếp. Chị LENA, tình nguyện viên Pháp gần hai năm nay của lớp học