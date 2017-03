“Cô gái bán thẻ WiFi” được Đường chạy nghị lực tiếp sức

Huyền là một trong những bạn sinh viên nhận học bổng từ dự án VNU WILL RUN 2014.

Huyền sinh ra với một cơ thể không được bình thường khi đôi chân bị co quắp, không thể đi lại và đôi tay khó khăn trong việc cầm nắm. Điều kiện nhà Huyền cũng vô cùng khó khăn khi có bảy anh chị em, mẹ mất sức lao động và cha mắc bệnh hở van tim.

Khao khát đến trường, Huyền đã cố gắng rèn luyện đôi tay cho cứng cáp để có thể dễ dàng cầm được mọi vật. Để trang trải chi phí, từ nhỏ Huyền đã đi làm thêm như bán đĩa, dạy học, viết văn, viết thơ. Nỗ lực đã được đền đáp khi Huyền thi đậu vào trường đại học.

Ngoài giờ học, em chăm chỉ bán thẻ WiFi cho ký túc xá. Bạn bè biết đến em với thương hiệu là “cô gái bán thẻ WiFi”. Ước mơ có nguy cơ bị dập tắt khi mẹ em ốm nặng và em trai gặp tai nạn giao thông, phải chạy chữa với số tiền lớn.

“Nghỉ học thì gia đình sẽ đỡ khổ nhưng tương lai nếu không có việc làm thì mình cũng sẽ tiếp tục là gánh nặng cho gia đình” - nhiều đêm Huyền trăn trở.

Trong lúc đang rối bời, một bạn sinh viên đã giới thiệu hoàn cảnh của Huyền đến dự án VNU WILL RUN. “Học bổng đã giúp em vượt qua khó khăn tài chính mà còn động viên em rất nhiều. Điều đó cho em biết rằng xã hội vẫn luôn quan tâm đến những người kém may mắn như em. Học bổng là bàn tay kỳ diệu nâng đỡ bước chân em bớt gian nan và đưa em đi đến ước mơ dễ dàng hơn. Cảm ơn chương trình đã cho em điều kỳ diệu. Em mong chương trình sẽ kéo dài và lớn mạnh hơn để tiếp sức thêm nhiều bạn sinh viên có hoàn cảnh giống em” - Huyền nhắn nhủ.



Bạn Huyền chia sẻ học bổng VNU WILL RUN đã giúp cho bạn viết tiếp ước mơ.

Với tinh thần tiếp sức, hỗ trợ cho những tấm gương học sinh, sinh viên giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống như bạn sinh viên Nguyễn Thị Huyền, dự án VNU WILL RUN năm 2016 đã chính thức khởi động với nhiều hoạt động như giới thiệu ý nghĩa chương trình tại các trường đại học; “Tell your story” kể về những tấm gương học sinh, sinh viên giàu nghị lực; chụp ảnh tạo hình độc đáo liên quan đến WILL RUN 2016.

Đặc biệt, từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 18-12, sự kiện chính "Đường chạy nghị lực" sẽ chính thức diễn ra với sự góp mặt của hơn 3.000 người và nhiều hoa hậu, người mẫu, diễn viên nổi tiếng cùng tham gia tiếp sức.



Dự án VNU WILL Run do Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Thông qua dự án, ĐH Quốc gia TP.HCM mong muốn gửi đến thế hệ trẻ thông điệp “Ở đâu có nghị lực, ở đó sẽ có một lối đi” (When there’s a will, there’s a way), tổng số tiền thu được từ dự án sẽ chuyển thành các suất học bổng, trị giá 5 triệu đồng/suất trao tặng cho những tấm gương nghị lực vươn lên trong cuộc sống.